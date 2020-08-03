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03 августа 2020, понедельник, 10:56 150
Мир 2020-08-03T10:56:50+03:00
Українські Новини
Британия оплатит 50% чека клиентов ресторанов, чтобы поднять спрос после карантина

Британия оплатит 50% чека клиентов ресторанов, чтобы поднять спрос после карантина

Елизавета Кесельман
Великобритания, Карантин, Коронавирус в Британии, Экономика Британии
Великобритания.Фото: pixabay
Великобритания.Фото: pixabay

Великобритания, где на днях на карантин отправили 4,5 миллиона человек из-за новой вспышки коронавируса, в течение следующего месяца оплатят 50% чека для клиентов общепита, чтобы поддержать рестораторов после почти четырех месяцев карантина. Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, предложение будет действовать в более 72 тысячах заведений с понедельника по четверг в течение всего августа. Среди них много известных сетей, в том числе McDonald's.

"Наша схема поддержки направлена ​​на то, чтобы защитить рабочие места 1,8 млн поваров, официантов и рестораторов, стимулируя спрос и поощряя клиентов приходить. Эта отрасль - неотъемлемая составляющая нашей экономики и сильно пострадал от коронавируса", - отметил министр финансов Риши Сунак.

Для использования скидки клиентам не нужно предпринимать дополнительных действий – заведения будут автоматически отнимать 50% из чека и дальше решать вопрос с государством.

Есть и определенные ограничения: 50% будут возвращать за заказ стоимостью до 10 фунтов стерлингов на человека. Кроме того, акция не распространяется на алкоголь и заказ с собой.

По данным правительства, в апреле после введения в Британии жесткого карантина фактически заморозили работу около 80% заведений, в которых работают около 1,4 млн человек. Рестораны смогли открыться только 4 июля, но пока работают с ограничениями.

Как сообщали Українські Новини, после трех месяцев карантина в Англии заработали пабы, рестораны и парикмахерские.

Также Великобритания ввела двухнедельную обсервацию для всех пребывающих из-за границы, кроме медиков. 

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