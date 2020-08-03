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  • Британія буде використовувати нові тести на коронавірус, які дають результат за 90 хвилин
03 серпня 2020, понеділок, 13:55 9
Світ 2020-08-03T15:00:02+03:00
Українські Новини
Британія буде використовувати нові тести на коронавірус, які дають результат за 90 хвилин

Британія буде використовувати нові тести на коронавірус, які дають результат за 90 хвилин

Елизавета Кесельман
Карантин, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

У Великобританії, де будуть оплачувати 50% чека клієнтів, з наступного тижня будуть використовувати нові тести на коронавірус, які будуть давати результат через 90 хвилин.

Як повідомляється, близько півмільйона нових швидких тестів на мазок, під назвою LamPORE будуть доступні на наступному тижні в установах догляду за дорослими і лабораторіях, і ще мільйони будуть надані пізніше в цьому році.

Поки немає загальнодоступних даних про точність нових тестів, але професор медицини Оксфордського університету сер Джон Белл, який консультував уряд з приводу тестів, заявив, що у них та ж "чутливість", що і у нинішніх тестах в лабораторії.

"Мільйони нових швидких тестів на коронавірус забезпечать результати на місці за 90 хвилин, що допоможе нам швидко розірвати ланцюг передачі", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, у Великобританії через новий спалах коронавірусу на карантин відправили близько 4,5 мільйона осіб.

 
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