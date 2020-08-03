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03 августа 2020, понедельник, 13:26 879
Силовые структуры 2020-08-03T13:27:58+03:00
Українські Новини
Вандалу, сломавшему шлагбаум на Трухановом острове, сообщили о подозрении

Вандалу, сломавшему шлагбаум на Трухановом острове, сообщили о подозрении

Елизавета Драбкина
Вандал, Гидропарк, Шлагбаум, Труханов остров, Полиция Киева
Полиция задержала киевлянина, который уничтожил шлагбаум на Трухановом острове. Скриншот: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Полиция задержала киевлянина, который уничтожил шлагбаум на Трухановом острове. Скриншот: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Полиция сообщила о подозрении мужчине, который разбил оборудование автоматической системы на 300 тыс. гривен на въезде на Труханов остров в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"Столичные следователи объявили о подозрении мужчине, который разбил оборудование автоматической системы в столичном Гидропарке. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы", - сказано в нем.

2 августа в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на пункте въезда на Труханов остров разрушил шлагбаум, светофор, камеры и другие технические средства.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия и задокументировала преступление.

На месте происшествия сотрудники полиции задержали ранее судимого за хулиганство жителя Киевской области 1995 года рождения.

Следственным отделом Днепровского управления полиции проводится досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

По согласованию с местной прокуратурой №4 следователи объявили задержанному подозрение, а на данный момент готовят ходатайство в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июля Кличко опубликовал видео на своей странице в социальной сети Facebook, где видно, что он наткнулся на двух парней на улице Стрелецкой, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Согласно подписи к видео, одного из граффитчиков Кличко передал полиции, а второй сбежал. Муниципальная охрана заступилась за пойманных Кличко граффитчиков, расписывавших стены лозунгом White Lives Mаtter. Однако граффитчика, который сбежал от Кличко, до сих пор не нашли.

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