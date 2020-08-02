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  • Придется отвечать: Кличко решил "перевоспитывать" вандала, сломавшего шлагбаум
02 августа 2020, воскресенье, 16:17 321
Политика 2020-08-02T16:18:39+03:00
Українські Новини
Придется отвечать: Кличко решил "перевоспитывать" вандала, сломавшего шлагбаум

Придется отвечать: Кличко решил "перевоспитывать" вандала, сломавшего шлагбаум

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, Вандал, Шлагбаум, Труханов остров, мэр Киева

В воскресенье, 2 августа, киевский мэр Виталий Кличко, который задержал одного из разрисовавших стену графитчиков, показал в сети ролик, как житель столицы ломает шлагбаум и другую технику у въезда на Труханов остров. Виновника, по его словам, уже идентифицировала и задержала полиция.

Соответствующий пост глава КГГА опубликовал у себя в Facebook.

"Друзья! Снова случай вандализма в столице. Вчера, около полуночи, на пункте въезда на Труханов остров мужчина варварски разбил оборудование автоматической системы. В частности, шлагбаум, светофор, две камеры, контроллер боларда и другие технические средства. Материальный ущерб в результате повреждения коммунального имущества, по предварительным расчетам, - почти 300 тысяч гривен", — сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, сейчас коммунальники работают над тем, чтобы восстановить работу системы. Личность вандала уже установлена. Его задержала полиция.

"И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда", — подчеркивается в тексте сообщения.

"Мы работаем, чтобы Киев становился красивее, а жизнь его обитателей — комфортной. Но, к сожалению, есть люди, которые разрушают то, что создано за счет общины и для общества столицы. Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия. Тогда будут думать, стоит ли „самоутверждаться“ таким образом", — написал Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июля Кличко опубликовал видео на своей странице в социальной сети Facebook, где видно, что он наткнулся на двух парней на улице Стрелецкой, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Согласно подписи к видео, одного из граффитчиков Кличко передал полиции, а второй сбежал. Муниципальная охрана заступилась за пойманных Кличко граффитчиков, расписывавших стены лозунгом White Lives Mаtter. Однако граффитчика, который сбежал от Кличко, до сих пор не нашли.

Ранее Кличко призвал СБУ усилить меры безопасности в столице.

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