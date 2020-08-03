Азотный бизнес Group DF не будут разделять - суд признал недействительным решение АМКУ

Эксперты заявляли, что после решения АМКУ по Ostchem могут последовать аналогичные санкции в отношении других крупных компаний, однако Хозяйственный суд города Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета о принудительном разделении группы компаний Ostchem в части производителей азотных минеральных удобрений "Северодонецкий "Азот", "Ривнеазот" и "Азот" (Черкассы).

Об этом говорится в сообщении Group DF, передают Українськi Новини.

"29 июля 2020 года решением Хозяйственного суда г. Киева были полностью удовлетворены исковые требования компаний "Ривнеазот", "Черкасский "Азот" и "Северодонецькое объединение "Азот" (все входят в азотный бизнес Group DF) к АМКУ о признании недействительным решения АМКУ № 598-р "О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, наложении штрафа и принудительном разделении", - сказано в нем.

По результатам оценки предоставленных истцами доказательств, суд принял решение в пользу предприятий азотного бизнеса Group DF.

Отмечается, что истцы доказали беспочвенность выводов АМКУ о том, что предприятия азотного бизнеса группы занимали монопольное положение на рынке азотных минеральных удобрений в 2014-2017 годах и злоупотребляли этим положением.

Судебное решение означает также незаконность решения АМКУ о принудительном разделении активов азотного бизнеса и о наложении штрафа.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 "Северодонецкий "Азот" в 3 раза увеличил производство минудобрений.

В сентябре 2019 АМКУ принял решение принудительно разделить Ostchem.