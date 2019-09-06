После решения АМКУ по Ostchem могут последовать аналогичные санкции в отношении других крупных компаний, – эксперты

После решения АМКУ по Ostchem могут последовать аналогичные санкции в отношении других крупных компаний, – экс

Решение Антимонопольного комитета Украины о принудительном разделении группы компаний Ostchem, объединяющей активы Дмитрия Фирташа в химической отрасли Украины, может стать прецедентом для аналогичных решений на других рынках.

Об этом заявил Олег Устенко, советник президента Украины, исполнительный директор Фонда Блейзера также уверен, что решение АМКУ.

"Я уверен, что мы увидим в скором будущем подобного рода решения в самых различных секторах экономики. А если внутри промышленности, то и по отдельным отраслям", – заявил он.

По мнению бывшей уполномоченной АМКУ Агии Загребельской после решения по Ostchem могут последовать аналогичные санкции в отношении других крупных компаний. Об этом она написала на своем блоге в издании "Наші Гроші".

"На заседании комитета было продемонстрировано, что ответчики имели долю рынка 35,45% в 2017 году. Если АМКУ не изменил свою позицию по этому поводу, это означает, что каждая компания Украины, которая имеет такую или высшую долю рынка, имеет шанс быть принудительно разделенной, – уверена Агия Загребельская. – Прежде всего, можем в этом аспекте вспомнить группу ДТЭК, "Метинвест", "Приват" и "Интерпайп", которые имеют на отдельных рынках долю, превышающую не только 35,45%, а иногда 50%, 80% и даже 90%".

Журналист Юрий Николов, основатель проекта "Наши гроши" в свою очередь написал, что решение АМКУ закончится не разделом, а судебными разбирательствами.

"Даже я согласен, что решение про раздел – стремное. Потому что у Фирташа было 60% рынка было четыре года назад. А в 2017 году – на десятые доли процента больше 35%, при которых вообще можно заикаться про монополию, – уверен он. – А в 2018-2019 годах АМКУ вообще не считал доли. Поэтому сейчас Фирташа решили дробить как будто он такой большой, как пять лет назад. А он уже не такой. Пять лет это дело мариновали, не пытаясь даже наказать монополиста. А как только он "сдулся", то главе АМКУ это показалось удобным случаем показать свою крутость, и он пошел на решение, которое грозит, скорее не разделом, а судебными терками".

Напомним, 5 сентября Антимонопольный комитет Украины принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа. В Group DF назвали решение АМКУ "основанным на аргументах сомнительного качества и принятым с нарушением законодательства".

"АМКУ фактически решил стратегическую задачу в первую очередь российских конкурентов по уничтожению отечественного химпрома", – говорится в заявлении Group DF. Компания отметила, что будет оспаривать решение в судах всех уровней.