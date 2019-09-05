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  • Group DF считает необоснованным решение АМКУ о принудительном разделении Ostchem и намерена обжаловать его в суде
05 сентября 2019, четверг, 15:58 334
Экономика 2019-09-05T16:30:03+03:00
Українські Новини
Group DF считает необоснованным решение АМКУ о принудительном разделении Ostchem и намерена обжаловать его в с

Group DF считает необоснованным решение АМКУ о принудительном разделении Ostchem и намерена обжаловать его в суде

Ostchem. Фото: betafinance.ru
Ostchem. Фото: betafinance.ru

Компания Group DF считает решение Антимонопольного комитета  о принудительном разделении группы компаний Ostchem в части производителей азотных минеральных удобрений и штрафе компании "НФ Трейдинг Украина" на 107 млн гривен необоснованным и намерена обжаловать его в суде.

Об этом говорится в заявлении Group DF, передают Українськi Новини.

"Данное решение является тенденциозным, принято на основании аргументов сомнительного качества с грубым нарушением законодательства. Некоторые оценки и положения не выдерживают никакой критики и свидетельствуют о лоббировании интересов со стороны конкурентов украинской химической промышленности. Таким образом, своим решением АМКУ фактически решил стратегическую задачу в первую очередь российских конкурентов по уничтожению отечественного химпрома", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что данное решение ставит под угрозу существование целой стратегически-важной отрасли – украинской химической промышленности.

"Мы согласны с экспертами, которые считают, что данное решение АМКУ создает угрозу для экономики Украины в целом, т.к. создает опасный прецедент по принудительному разделению для целого ряда отраслей промышленности и украинских компаний.  Группа не первый год отбивает атаки конкурентов, которые в том числе, используют лоббистский ресурс внутри украинской власти. Мы считаем, что сегодняшнее решение — это одна из последних попыток коррупционеров из старой власти выполнить заказ и дать возможность конкурентам захватить украинский рынок", - говорится в заявлении.

В этой связи Group DF надеется, что АМКУ вскоре получит новое руководство, которое объективно разберется в ситуации и будет действовать в интересах украинских производителей.

"При этом учитывая, что решение АМКУ принято с грубейшими нарушениями закона, процедуры, без доказательств и аргументов, Group DF  будет оспаривать данное решение в судах всех уровней и мы не сомневаемся в том, что нам удастся защитить интересы украинского производителя и сберечь отечественный химпром", - отмечается в заявлении.

5 сентября Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem в части производителей азотных минеральных удобрений и оштрафовал компанию "НФ Трейдинг Украина" на 107 млн гривен.

Производители минеральных удобрений "Северодонецкий "Азот", "Ривнеазот" и "Азот" (Черкассы) входят в состав компании Ostchem, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF.

Как сообщали Українськi Новини, Group DF готова полностью обеспечить агропредприятия удобрениями к осенней посевной кампании

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