Сценарист "Слуги народа" является главным спичрайтером президента Зеленского

В штаб президента Украины, который отвечает за реагирования на медийные поводы, входят: Андрей Ермак, Ирина Победоносцева, Юлия Мендель, Кирилл Тимошенко, Сергей Шефир, Юрий Костюк и Михаил Подоляк. О том, как построена работа штаба, сообщает издание "Страна" со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Финальное решение по реакции на тот или иной медийный повод принимает Владимир Зеленский.

"Юлия Мендель - спикер президента, у нее другая функция - доносить официальную позицию государства. Она участвует в разработке этой позиции", - отметил Михаил Подоляк.

Главный спичрайтер президента - Юрий Костюк (в прошлом - сценарист сериала "Слуга народа" и других кинопродуктов "Квартала").

"Он пишет тексты. Итоговую версию смотрю я, вношу правки. Какие-то блоки добавляю я, еще кто-то из узкого круга. А Костюк все это сводит и выдает финальную версию. Поэтому давайте говорить, что он - главный спичрайтер президента. Хотя вообще спичрайтер - это сборное понятие, это не один человек, а группа людей. У Порошенко тоже так было", - отметил Михаил Подоляк.

Кирилл Тимошенко в Офисе президента отвечает за спецпроекты, видео-программы, протокольные поездки и работу с региональными СМИ.

"У Кирилла Тимошенко большой фронт функциональных задач. На нем - спецпроекты: Большая стройка, “Мандруй Україною”. Такие рутинные вещи, которые требуют много работы со СМИ. На него заточен департамент, который работает с региональной прессой", - рассказал изданию Михаил Подоляк.

Помимо основных постоянных участников, в этот условный "штаб" по медиа-реагированию входит большой медийный департамент.

"Туда входит в том числе отдел протокола, представители УДО - если есть закрытая информация, которую мы не можем разглашать. Кроме того, ситуативно туда входят начальники профильных управлений, которые отвечают за поездки президента, за его коммуникации и разработку сценариев этих поездок", - рассказал нам Подоляк.

Как сообщали Українські Новини, с июньской зарплаты Ермака высчитали 8 тысяч гривен налогов и сборов.

Ранее Офис Президента отреагировал на расследование о нарушении кортежем Зеленского ПДД.