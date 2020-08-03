Тельцам нужно позаботиться о себе, а у Скорпионов возможен финансовый успех, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как астролог прогнозирует, что у четырех знаков зодиака август пройдет ярко, сегодня Скорпионам следует ждать положительных новостей о финансах, а Козерогам стоит быть осторожнее с соблазнами. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в понедельник, 3 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

У Овнов в понедельник может проснуться нешуточный аппетит, однако утолять свои желания лучше без вредной пищи. Будьте осторожны и внимательно смотрите, что едите – есть высокие шансы отравиться.

Телец

Звезды советуют Тельцам позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

Близнецы

Спокойно приступайте к делам, в этот день главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым. Близнецам в понедельник будет по плечу с улыбкой на устах справиться с уроками, которые приготовила судьба. Жизненной мудрости для этого точно хватит.

Рак

День поможет Ракам понять и разобраться, каких ошибок избежать, чтобы эта неделя прошла успешно и без неприятностей. Постарайтесь подходить к каждому делу с рвением и хорошее настроение увлечет в приятный плен.

Лев

Стабильность – главное слово для Львов в этот день. Вероятнее всего, что все будет идти так, как планировали представители этого знака, а на их комфорт и планы никто не будет посягать.

Дева

Звезды советуют Девам не игнорировать своих любимых, ведь поддержка им сейчас очень нужна. Если представители этого знака находятся в отношениях, то им следует быть осторожнее с ревностью. Это может принести новые проблемы в личной жизни. Поэтому лучше попробуйте все же доверять своему партнеру.

Весы

У Весов наступит благоприятное время для экспериментов. Смело можно пробовать новое, заводить знакомства, начинать читать новые книги. Кроме того, звезды советуют в понедельник не держать ни на кого обид и постараться прожить этот день так, как по вкусу именно им.

Скорпион

В финансовом плане у Скорпионов возможны позитивные новости, которые они давно ждали, однако окончательно дивиденды предствители этго знака получат скорее всего не сразу.

Стрелец

Стрельцам не стоит встревать в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важных дел или ответственной работы на этот день не планировали, займитесь любимым хобби, ведь энергии представителей этого знака в понедельник важно найти применение.

Козерог

В этот день Козерогам стоит быть осторожными с соблазнами. Даже заманчивое предложение от хорошего знакомого может оказаться не таким уж и беспечным. Будьте внимательны и искренни в семейных вопросах.

Водолей

Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить этот день максимально спокойно: прогуляйтесь по парку, поразмышляйте наедине о планах на будущее.

Рыбы

Не принимайте слишком поспешные решения в романтической сфере, сначала подумайте о последствиях. Звезды предвещают очень активный день, поэтому Рыбам надо зарядиться силами.

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