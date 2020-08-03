Тельцям потрібно подбати про себе, а у Скорпіонів можливий фінансовий успіх, — гороскоп від Глоби на сьогодні

В той час, як астролог прогнозує, що за гороскопом на серпень у чотирьох знаків зодіаку місяць пройде яскраво, сьогодні Козерогам варто бути обережніше зі спокусами, а Скорпіонам слід чекати позитивних новин про фінанси. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку у понеділок, 3 серпня, розповів Павло Глоба.

Овен

У Овнів в понеділок може прокинутися неабиякий апетит, однак тамувати свої бажання краще без шкідливої їжі. Будьте обережні і уважно дивіться, що їсте – є високі шанси отруїтися.

Телець

Зірки радять Тельцям подбати в першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов'язки перед іншими і виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Близнюки

Спокійно приступайте до справ, в цей день головне – зберігати розум ясним, а серце відкритим. Близнюкам в понеділок буде по плечу з посмішкою на вустах впоратися з уроками, які приготувала доля. Життєвої мудрості для цього точно вистачить.

Рак

День допоможе Ракам зрозуміти і розібратися, яких помилок уникнути, щоб цей тиждень пройшов успішно і без неприємностей. Постарайтеся підходити до кожної справи із завзяттям і гарний настрій захопить в приємний полон.

Лев

Стабільність – головне слово для Левів у цей день. Найімовірніше, що все буде йти так, як планували представники цього знака, а на їх комфорт і плани ніхто не буде зазіхати.

Діва

Зірки радять Дівам не ігнорувати своїх коханих, адже підтримка їм зараз дуже потрібна. Якщо представники цього знака перебувають у відносинах, то їм слід бути обережнішим з ревнощами. Це може принести нові проблеми в особистому житті. Тому краще спробуйте все ж довіряти своєму партнерові.

Терези

У Терезів настане сприятливий час для експериментів. Сміливо можна пробувати нове, заводити знайомства, починати читати нові книги. Крім того, зірки радять в понеділок не тримати ні на кого образ і спробувати прожити цей день так, як смакує саме їм.

Скорпіон

У фінансовому плані у Скорпіонів можливі позитивні новини, на які вони давно чекали, однак остаточно дивіденди представники цього знаку отримають швидше за все не відразу.

Стрілець

Стрільцям не варто встрявати в суперечки з близькими – проявіть доброту і щедрість. Якщо важливих справ або відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі, адже енергії представників цього знака в понеділок важливо знайти застосування.

Козеріг

В цей день Козерогам варто бути обережними з спокусами. Навіть приваблива пропозиція від хорошого знайомого може виявитися не такою вже і безтурботною. Будьте уважні і щирі у сімейних питаннях.

Водолій

Не тримати ні на кого образ і старайтесь прожити цей день максимально спокійно: прогуляйтеся по парку, поміркуйте наодинці про плани на майбутнє.

Риби

Не приймайте занадто поспішні рішення в романтичній сфері, спочатку подумайте про наслідки. Зірки віщують дуже активний день, тому Рибам треба зарядитися силами.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні можна спостерігати за кількома астрономічними явищами.

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