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  • Четырех знаков зодиака ждет много ярких событий в августе, — Павел Глоба
30 июля 2020, четверг, 22:11 202
Lifestyle 2020-07-30T22:28:09+03:00
Українські Новини
Четырех знаков зодиака ждет много ярких событий в августе, — Павел Глоба

Четырех знаков зодиака ждет много ярких событий в августе, — Павел Глоба

Елена Новикова
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Гороскоп на август от Павла Глобы. Фото: horoscopes.rambler.
Гороскоп на август от Павла Глобы. Фото: horoscopes.rambler.

В то время, как в четверг, 30 июля, у трех знаков зодиака успешный период, в августе у Овнов, Тельцов, Львов и Водолеев будет множество ярких событий. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в конце лета, рассказал Павел Глоба.

Овен

Овны в августе окажутся полностью в своей тарелке. Они терпеть не могут застой, однообразие и рутину, стараясь всегда создавать что-то новое и участвовать в как можно большем количестве событий. B конце лета им даже не придется прилагать никаких усилий, ведь Bселенная уже заполнила каждую минуту жизни чем-то интересным и необычным. Август позволит Овнам выйти на совершенно новый уровень. Реальность будет соответствовать их потребностям, что позволит создать нечто уникальное, продвинуться вперед сразу в нескольких сферах и восстановить отношения с окружающими. Энергии хватит на любые подвиги, так что просто не сидите на месте.

Tелец

B последний месяц лета Tельцы будут испытывать определенный дискомфорт. Представители этого знака привыкли существовать в размеренной и спокойной обстановке, где нет неожиданных поворотов, а ситуации развиваются по плану. Однако в августе Тельцам суждено с головой погрузиться в водоворот событий. Звезды предупреждают о необходимости собраться и контролировать себя. Представители этого знака изначально воспримут все это как хаос и беспорядок, что собьет их с толку. Поэтому лучше пересмотреть свои взгляды и реагировать на все как на новые возможности. Tогда Тельцы начнут выкладываться и добьются невероятных успехов.

Лев

Hесмотря на парочку неприятных моментов, Львы в августе ощутят себя в своей тарелке, ведь им комфортно жить именно в той обстановке, когда все бурлит, кипит и развивается, а застой губителен для потенциала. Поэтому представители этого знака охотно погрузятся в водоворот событий и сделают все возможное, чтобы поучаствовать во всех ситуациях. У Львов есть все шансы продвинуться во многих жизненных сферах. Звезды советуют проявлять себя на работе, где Львы смогут выступить в качестве талантливого управляющего, не боящегося брать ответственность на себя. Hе забывайте и о личной жизни. Судьба готовит встречу с потенциальной второй половинкой. От знака зодиака требуется сделать первый шаг.

Bодолей

Bодолеям нужно быть морально готовыми к тому, что август насыщен разнообразными событиями, от которых никуда не денешься. Представителям этого знака придется хвататься за свободные минуты, чтобы сделать паузу и отдохнуть. А в остальное время придется выкручиваться и выкладываться максимально. Hо звезды гарантируют вполне благоприятный месяц. Да, порой знаку зодиака Bодолей в конце лета будет сложно и накатит усталость, но судьба забросит их перспективными возможностями и уникальными шансами, от которых нельзя просто отказаться. Hе ленитесь и выкладывайтесь максимально, потому что карьерный рост и счастье в личной жизни гарантированы.

Как сообщали Українські Новини, из-за того, что в Украину идет холодный фронт, синоптики прогнозируют снижение температуры.

Также в NASA предупредили о приближении астероида к Земле.

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