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  • В Соборе Парижской Богоматери начнут демонтаж большого органа. Процесс займет около 4 лет
02 августа 2020, воскресенье, 23:11 84
Европа 2020-08-02T23:11:01+03:00
Українські Новини
В Соборе Парижской Богоматери начнут демонтаж большого органа. Процесс займет около 4 лет

В Соборе Парижской Богоматери начнут демонтаж большого органа. Процесс займет около 4 лет

Валерия Драгомирова
Франция, Орган, Нотр-Дам, Собор Парижской Богоматери, Пожар в Нотр-Даме, реконструкция Нотр-Дама
Нотр Дам после пожара. Фото: sputnik.by
Нотр Дам после пожара. Фото: sputnik.by

С 3 августа в Соборе Парижской Богоматери после пожара начнут демонтаж большого органа для его очистки.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro. 

Орган находится в соборе с 1733 года и насчитывает 8000 труб. Он является крупнейшим во Франции. Для этой деликатной работы вокруг органа в течение июля установили 30-метровые леса.

Отмечается, что во время пожара инструмент не пострадал от пламени и воды, но покрылся пылью из свинца. Также отдельные элементы пострадали от воздействия температуры уже после пожара, в частности, во время аномальной жары в июле 2019 года.

Теперь орган нуждается в глубокой очистке и реставрации. Этот процесс займет около 4 лет и завершиться ориентировочно в 2024 году. Сам демонтаж всех 8000 труб органа продлится до конца 2020 года.

"Мы хотим восстановить инструмент до того состояния, в котором он был до пожара. Для его настройки нужно будет 6 месяцев. Поэтому нужно осуществлять операцию по демонтажу как можно быстрее, чтобы орган вновь мог зазвучать к середине апреля 2024 года", - говорит Жан-Луи Жоржелен, руководитель учреждения, ответственного за реставрацию.

Именно к этому времени, пятой годовщине пожара, президент Эммануэль Макрон пообещал завершить основную часть работ по реставрации собора.

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Кроме того, 18 июля, во Франции загорелся один из крупнейших готических соборов

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