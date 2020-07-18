Во Франции загорелся один из крупнейших готических соборов

Сегодня утром, 18 июля, во Франции, городе Нант, произошло возгорание средневекового кафедрального собора Петра и Павла. Об этом сообщает издание Le Parisien. Так, сообщается, что пожар начался около 8:30 (по киевскому времени). На данный момент на месте происшествия работают около 70 пожарных, однако взять огонь под контроль пока не удалось. Собор святых Петра и Павла - один из крупнейших готических соборов Франции. Его высота лишь на шесть метров ниже Собора Парижской Богоматери. Нынешний собор, строившийся 457 лет (с 1434 по 1891 год) — четвертая церковь на этом месте; ему предшествовала раннехристианская римская часовня в Намнете (III век), собор VI века и собор в романском стиле XI века. #Nantes | Courage aux sapeurs-#pompiers du @SDIS44 engagés sur l’#incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes. Protéger, secourir et sauver. pic.twitter.com\/z8ZaigcI3s — Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020 Une épaisse fumée noire sort de la Cathédrale de Nantes, un incendie bien semble déclaré #Nantes #Incendie #Cathedrale #Foch pic.twitter.com\/sz1m8L8v7h — Valentin Bourdaud (@ValBourdaud) July 18, 2020 Как сообщали Українські Новини, 15 апреля произошел пожар в старинном здании Собора Парижской Богоматери. Из горящего Нотр-Дама спасли часть святынь: в том числе терновый венец Христа. Также огонь не затронул внутреннее убранство собора, святыни и легендарный витраж-розу.