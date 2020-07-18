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18 июля 2020, суббота, 13:00 25
Европа 2020-07-18T13:00:08+03:00
Українські Новини
Во Франции загорелся один из крупнейших готических соборов

Во Франции загорелся один из крупнейших готических соборов

Анна Рудык
Пожар, пожар в соборе Павла и Павла, пожар во Франции

Сегодня утром, 18 июля, во Франции, городе Нант, произошло возгорание средневекового кафедрального собора Петра и Павла. Об этом сообщает издание Le Parisien

Так, сообщается, что пожар начался около 8:30 (по киевскому времени). На данный момент на месте происшествия работают около 70 пожарных, однако взять огонь под контроль пока не удалось. 

Собор святых Петра и Павла - один из крупнейших готических соборов Франции. Его высота лишь на шесть метров ниже Собора Парижской Богоматери.

Нынешний собор, строившийся 457 лет (с 1434 по 1891 год) — четвертая церковь на этом месте; ему предшествовала раннехристианская римская часовня в Намнете (III век), собор VI века и собор в романском стиле XI века.

Как сообщали Українські Новини, 15 апреля произошел пожар в старинном здании Собора Парижской Богоматери

Из горящего Нотр-Дама спасли часть святынь: в том числе терновый венец Христа.

Также огонь не затронул внутреннее убранство собора, святыни и легендарный витраж-розу.

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