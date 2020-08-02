В ВСУ пятеро военнослужащих умерли от коронавируса с начала эпидемии

В то время, как боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 1 августа, командование медицинских сил Вооруженных сил заявило о 23 военнослужащих, зараженных коронавирусной инфекцией 1 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСУ, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 5 человек", - говорится в сообщении медсил ВСУ.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, военнослужащие получают необходимое лечение.

По состоянию на утро 2 августа в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 219 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 625 человек, летальных случаев - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 560 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 58 человек.

Как сообщали Українськi Новини, летальность от заболевания коронавирусом в стране составляет 2,4%.

Тем временем, 1 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 112 до 72 168, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 725 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 5,1%, количество новых летальных случаев снизилось на 20%.