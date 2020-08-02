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  • Как в Солсбери: задержанные в Минске боевики заявили, что приехали посмотреть на собор
02 августа 2020, воскресенье, 17:47 18
Европа 2020-08-02T18:03:03+03:00
Українські Новини
Как в Солсбери: задержанные в Минске боевики заявили, что приехали посмотреть на собор

Как в Солсбери: задержанные в Минске боевики заявили, что приехали посмотреть на собор

Надежда Комендантова
Беларусь, Собор, ЧВК Вагнера, Солсбери, задержание боевиков
Задержание боевиков в Беларуси. Скриншот видео
Задержание боевиков в Беларуси. Скриншот видео

Задержанные в Беларуси росияни- "вагнеровцы", которых в воскресенье, 2 августа взяли под стражу, путаются в показаниях, рассказывая о цели своей поездки в Стамбул. Некоторые говорят, что хотели "посмотреть на собор Святой Софии".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на государственную Белтелерадиокомпания, об этом заявил Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси.

"Надо сказать, что во время допросов они дают очень противоречивые показания. В частности, что группа якобы собиралась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совсем другие точки окончательного прибытия в другие страны.

Что касается тех, которые якобы должны были лететь в Турцию - в них также разные цели попасть в эту страну. Кто-то летел якобы загорать, кто отдыхать, кто-то - якобы охранять какие-то объекты, а кто-то - увидеть Собор Святой Софии ", - рассказал председатель следкома Беларуси.

Сообщается, что билеты в Стамбул у россиян действительно были, и они утверждали, что едут в аэропорт, выписываясь из минского отеля ІВВ. Однако в действительности они поехали в санаторий "Белорусочка", где их и задержали.

Также сообщается, что в общем чате россияне якобы получили от "старшего" указание сжечь старые билеты на территории санатория.

Издание напоминает, сотрудники российского ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по данным британских властей, отравили в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, также утверждали в интервью, что они - просто туристы и поехали в Солсбери, потому что друзья посоветовали им посмотреть на "знаменитый Солсберийский собор".

Ранее Українські Новини сообщали, Офис генпрокурора намерен требовать экстрадиции задержанных на территории Беларуси участников вооруженного конфликта на востоке Украины.

Задержанные в Беларуси наемники из "ЧВК Вагнера", которые прибыли в страну для дестабилизации ситуации перед выборами, воевали на Донбассе в Украине, и, согласно информации СМИ, напралялись в Судан черед Беларусь. 

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