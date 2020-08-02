Похолодает до осенних +6 и вернется летний зной: прогноз на Ильин день и начало недели

На выходных в Украину пришло похолодание с дождями. Погода в воскресенье 2 августа, когда по православному календарю отмечается праздник Ильи, будет относительно прохладная и еще пасмурная с осадками в некоторых областях. Однако уже с начала следующей недели температура воздуха резко повысится.

Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

По ее словам, в воскресенье, в Киеве прохладные дожди должны уже сойти на нет.

Кроме того, осадки 2 августа ожидаются в восточных регионах и на северо-востоке страны. В других областях будет сухо.

В столице термометры завтра покажут днем около +16... +20 градусов, а с понедельника начнется потепление.

Также ясная погода и тепло 3 и 4 августа намечается на всей территории Украины, и "температура воздуха... поскачет снова вверх".

Карта погоды в Украине и в Киеве на 2 августа (Фото: facebook.com/tala.didenko)

"Кому грустно защипало в носу осенью, не поддавайтесь! Это Илья что-то немного забежал вперед с дождями", - пишет Диденко.

Тем временем, согласно прогнозу Гидрометцентра, ночью местами похолодает до +6.

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.