Трагедия в Индии: рухнувший 70-тонный кран унес жизни 11 человек

В индийском штате Андхра-Прадеш упал подъемный кран, вследствие чего погибли 11 человек. Об этом сообщает местное издание "Indian Express", передают Українські Новини. В городе Вишахапатнам упал подъемный кран весом около 70 тонн, в результате чего погибли 11 работников. Около 20 рабочих осуществляли монтаж крана, когда тот упал. Среди 11 погибших четверо были сотрудниками судоверфи Hindustan Shipyard, остальные – рабочие подрядной организации. 70-тонный кран приобрели два года назад, но он так и не был введен в эксплуатацию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=MTZl1pHts0g" frameborder="0" allowfullscreen> Ранее Українські Новини сообщали, на Аляске столкнулись два одномоторных самолета, вследствие чего погибли 7 человек, среди них член нижней палаты законодательного собрания штата Аляска Гэри Кноппа. В Мексике разбился легкомоторный самолет CESSNA, вследствие авиакатастрофы погибли 6 человек. самолет вылетел из муниципалитета Камарго, штат Чиуауа, в направлении штата Синалоа. На борту самолета были члены одной семьи, из шести человек. В Пакистане разбился пассажирский самолет "Пакистанских международных авиалиний", авиалайнер упал на жилые дома.