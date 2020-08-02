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02 августа 2020, воскресенье, 10:15 47
Мир 2020-08-02T10:15:07+03:00
Українські Новини
Трагедия в Индии: рухнувший 70-тонный кран унес жизни 11 человек

Трагедия в Индии: рухнувший 70-тонный кран унес жизни 11 человек

Ирина Николенко
Индия, Трагедия, Подъемный кран, погибшие

В индийском штате Андхра-Прадеш упал подъемный кран, вследствие чего погибли 11 человек. Об этом сообщает местное издание "Indian Express", передают Українські Новини.

В городе Вишахапатнам упал подъемный кран весом около 70 тонн, в результате чего погибли 11 работников.

Около 20 рабочих осуществляли монтаж крана, когда тот упал.

Среди 11 погибших четверо были сотрудниками судоверфи Hindustan Shipyard, остальные – рабочие подрядной организации.

70-тонный кран приобрели два года назад, но он так и не был введен в эксплуатацию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее Українські Новини сообщали, на Аляске столкнулись два одномоторных самолета, вследствие чего погибли 7 человек, среди них член нижней палаты законодательного собрания штата Аляска Гэри Кноппа.

В Мексике разбился легкомоторный самолет CESSNA, вследствие авиакатастрофы погибли 6 человек. самолет вылетел из муниципалитета Камарго, штат Чиуауа, в направлении штата Синалоа. На борту самолета были члены одной семьи, из шести человек.

В Пакистане разбился пассажирский самолет "Пакистанских международных авиалиний", авиалайнер упал на жилые дома.

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