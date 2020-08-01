У США на Аляске столкнулись два одномоторных самолета, среди погибших конгрессмен штата

На Аляске столкнулись два одномоторных самолета. Фото: adn.com

На Аляске столкнулись два одномоторных самолета. Фото: adn.com

У США в небе столкнулись два одномоторных самолета, вследствие чего погибли семь человек, среди которых член нижней палаты законодательного собрания штата Аляска. Об этом сообщает издание " Anchorage Daily News ", передают Українські Новини.

В небе столкнулись одномоторные самолеты DHC-2 Beaver и Piper PA-12. Инцидент произошел возле аэропорта города Солдотна на полуострове Кенай. Вследствие столкновения погибли 7 человек. Среди них член нижней палаты законодательного собрания штата Аляска Гэри Кноппа.

Как сообщил руководитель отделения Национального управления по безопасности на транспорте США Клинт Джонсона, Кнопп управлял двухмоторным Piper Aztec, который столкнулся с одномоторным Havilland DHC-2. На борту последнего находились шесть человек. В авиакатастрофе никто не выжил.

Сейчас правоохранители проводят расследование обстоятельств и причин авиакатастрофы. Также отмечается, что во время столкновения, видимость в этом районе была отличной, погодные условия были благоприятными.

Гибель конгрессмена подтвердили его коллеги Брюс Эджмон, Луиза Стютс и Стив Томпсон.

Ранее Українські Новини сообщали, в Мексие разбился самолет, вследствии авиакатастрфоы погибли 6 человек.

Также в Пакистане разбился пассажирский авиалайнер "Пакистанских международных авиалиний", самолет упал на жилые дома.