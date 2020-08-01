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01 августа 2020, суббота, 16:52 211
Силовые структуры 2020-08-01T16:52:19+03:00
Українські Новини
Действовал неадекватно, застрелили: Аваков показал видео ликвидации "полтавского террориста"

Действовал неадекватно, застрелили: Аваков показал видео ликвидации "полтавского террориста"

Надежда Комендантова
Террорист, Взрыв, Ликвидация, Нацполиция, Роман Скрипник

В то время, как ГБР расследует обстоятельства ликвидации Скрипника, и одной из версий является умышленное убийство, министр внутренних дел Арсен Аваков показал видеозапись задержания и ликвидации "полтавского террориста" Романа Скрыпника, который после похищения авто взял в заложники полицейского, а затем скрывался 8 дней.

Соответствующее видео Аваков опубликовал в своем Twitter.

"Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских – злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!", - написал он.

В то же время, заместитель Авакова Антон Геращенко сообщил, что "снайпер КОРДа получил команду на ликвидацию опасного преступника державшего в заложниках сотрудника полиции и угрожавшего взорвать гранату" – и "точным выстрелом снайпера в голову он был убит на месте".

По словам Геращенко, заложник успел отскочить в сторону и остался невредим, но "если бы полицейские не приняли решение ликвидировать террориста, то он мог бы уничтожить заложника или кинуть гранату в полицейских".

Детали ночного происшествия раскрыла также Нацполиция. Сообщается, что 1 августа около 2-х ночи на окраине поселка Опишня Зеньковского района снайпер спецподразделения КОРД обезвредил вооруженного 32-летнего полтавчанина, который больше недели скрывался от полиции в разных населенных пунктах области.

В операции приняли участие оперативники уголовного розыска полиции области, работники территориальных подразделений, кинологи, спецподразделения полиции Полтавщины. К поиску привлекли также сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Национальной гвардии и средства авиационной поддержки.

Подозреваемого обнаружили работники сектора реагирования патрульной полиции Зеньковского отделения ночью 1 августа на окраине поселка Опишня. Патрульные обратили внимание на мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого полтавчанина, и реализовали "меры по задержанию подозреваемого".

Руководитель полиции Полтавщины Иван Выгивский сообщил, что полицейские СРПП действовали по заранее подготовленным алгоритму: "Начальник сектора реагирования патрульной полиции, действуя в соответствии с инструкцией и находясь в непосредственном контакте с преступником, держал ситуацию под контролем до прибытия спецподразделения. Поскольку жизни полицейского угрожала реальная опасность, поскольку он угрожал гранатой, было принято решение о ликвидации подозреваемого".

Напомним, ночью 1 августа правоохранители ликвидировали полтавского террориста Скрипника при задержании, который взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.

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