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01 августа 2020, суббота, 12:52 76
Силовые структуры 2020-08-01T12:52:01+03:00
Українські Новини
ГБР расследует обстоятельства ликвидации Скрипника. Рассматривают версию умышленного убийства

ГБР расследует обстоятельства ликвидации Скрипника. Рассматривают версию умышленного убийства

Ирина Николенко
Террорист, Уголовное дело, Ликвидация террористов, уголовная ответственность, Государственное бюро расследований, ГБР, Роман Скрипник
Государственное бюро расследований. Фото: ГБР
Государственное бюро расследований. Фото: ГБР

После того, как полицейские ликвидировали Романа Скрипника в Полтавской области, (ГБР) начало расследовать обстоятельства смерти "полтавского террориста". Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства, передают Українські Новини.

ГБР открыло досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений 32-летнему мужчине, от которых он скончался.

"1 августа около трех часов ночи в селе Опошня Зеньковского района правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем бежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, причинив огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший", – говорится в сообщении.

Кроме того, ГБР оценит действия полицейских во время операции по обезвреживанию "полтавского террориста".

Также следователи ведомства внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статьях о "превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" и "умышленном убийстве".

Ранее Українські Новини сообщали, Роман Скрипник, который угрожал правоохранителям гранатой в Полтавской области, был четыре раза судим.

Роман Скрипник отпустил заложника – начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, и скрылся в лесу.

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