ГБР расследует обстоятельства ликвидации Скрипника. Рассматривают версию умышленного убийства

После того, как полицейские ликвидировали Романа Скрипника в Полтавской области, (ГБР) начало расследовать обстоятельства смерти "полтавского террориста". Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства, передают Українські Новини.

ГБР открыло досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений 32-летнему мужчине, от которых он скончался.

"1 августа около трех часов ночи в селе Опошня Зеньковского района правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем бежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, причинив огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший", – говорится в сообщении.

Кроме того, ГБР оценит действия полицейских во время операции по обезвреживанию "полтавского террориста".

Также следователи ведомства внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статьях о "превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" и "умышленном убийстве".

Ранее Українські Новини сообщали, Роман Скрипник, который угрожал правоохранителям гранатой в Полтавской области, был четыре раза судим.

Роман Скрипник отпустил заложника – начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, и скрылся в лесу.