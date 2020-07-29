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29 июля 2020, среда, 16:40 723
Силовые структуры 2020-07-29T16:41:06+03:00
Українські Новини
В МВД заявили, что "полтавский террорист" мог совершить суицид

В МВД заявили, что "полтавский террорист" мог совершить суицид

Ольга Фандорина
Розыск, Суицид, Роман Скрипник, Роман Скрыпник
Роман Скрипник. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Роман Скрипник. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

В МВД считают, что взявший в заложники полицейского в Полтавской области Роман Скрипник мог покончить жизнь самоубийством. Такое объяснение безрезультатных поисков беглеца высказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала 112 Украина в среду, 29 июля.

"Одна из версий - что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством", - сказал Геращенко.

Тем временем, поиски продолжаются.

"Мы надеемся в ближайшее время понять, или этот человек жив, или не жив, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", - добавил замминистра.

Как сообщали Українські Новини, Скрипник, который брал в заложники взял в заложники начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Полтавской области Виталия Шияна, был четырежды судим.

Ранее появилась информация, что похититель автомобиля угрожал полицейским гранатой в Полтаве.

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