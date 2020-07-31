Поезда дальнего следования не будут останавливаться в карантинных Луцке и Тернополе

Из-за усиления карантина поезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своем канале Telegram, передают Українськi Новини. "Укрзализныця" с 3 августа в связи с усилением карантинных мероприятий временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе", - написал он. В частности, указанное ограничение будет действовать для поездов: 41\/42 сообщением Днипро-Трускавец, 98\/97 Ковель-Киев, 88\/87 Ковель-Новоалексеевка, 12\/11 Одесса-Львов, 81\/82 Киев-Ужгород, 49\/50 Киев-Трускавец, 136\/135 Черновцы-Одесса, 108\/107 Одесса-Ужгород, 110\/109 Львов-Херсон, 86\/85 Львов-Новоалексеевка, 715\/716 Киев-Львов. Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантина в Луцке и Тернополе. Как сообщали Українськi Новини, "красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа будет установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области. Кроме того, с 1 августа Киев оказался в "зеленой". Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.