Поезда дальнего следования не будут останавливаться в карантинных Луцке и Тернополе

Из-за усиления карантина поезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своем канале Telegram, передают Українськi Новини.

"Укрзализныця" с 3 августа в связи с усилением карантинных мероприятий временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе", - написал он.

В частности, указанное ограничение будет действовать для поездов: 41/42 сообщением Днипро-Трускавец, 98/97 Ковель-Киев, 88/87 Ковель-Новоалексеевка, 12/11 Одесса-Львов, 81/82 Киев-Ужгород, 49/50 Киев-Трускавец, 136/135 Черновцы-Одесса, 108/107 Одесса-Ужгород, 110/109 Львов-Херсон, 86/85 Львов-Новоалексеевка, 715/716 Киев-Львов.

Остановка на указанных станциях будет восстановлена ​​после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантина в Луцке и Тернополе.

Как сообщали Українськi Новини, "красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа будет установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

Кроме того, с 1 августа Киев оказался в "зеленой".

Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.