На пляж рядом с танкером "Делфи" волны выбросили погибшего дельфина

Пока танкер "Делфи" не удается убрать, из него вытекают нефтепродукты, а сегодня на пляже рядом с метом крушения одесситы нашли погибшего дельфина.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Руслан Кошурба.

На выложенном видео видно, что на теле дельфина нет следов механических повреждений. В Государственной экоинспекции в Одесской области рассказали, что погибшее животное передали в Украинский научный центр экологии моря для определения причин смерти с последующим хранением биологических останков.

Почему погиб дельфин, обещают сообщить дополнительно.

Как сообщали Українські Новини, 26 июля председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что ситуация с танкером "Делфи" признана чрезвычайной местного уровня, а полномочия по удалению танкера из акватории Одесского морского порта перейдут к государству.

Государственная экологическая инспекция оценивает ущерб, который нанес государству танкер "Делфи", в 20 тыс. долларов.

22 ноября танкер "Делфи" сел на мель возле Одессы.

Специальная комиссия назвала причинами крушения иностранного танкера "Делфи" нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы