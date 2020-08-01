подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Украина
  • Сегодня начнут работу детские лагеря. Что известно об их открытии
01 августа 2020, суббота, 10:08 382
Украина 2020-08-01T10:30:11+03:00
Українські Новини
Сегодня начнут работу детские лагеря. Что известно об их открытии

Сегодня начнут работу детские лагеря. Что известно об их открытии

Александр Савич
Карантин, Зеленая зона, коронавирус в Украине, Детские лагеря
Детский лагерь. Скауты. Фото: Pixabay
Детский лагерь. Скауты. Фото: Pixabay

31 июля центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела заседание, на котором поделила области Украины на четыре карантинные зоны. С 1 августа будет разрешена работа детских лагерей, которые находятся в административных единицах с "зеленым" и "желтым" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19. Работа лагерей в регионах "оранжевой" и "красной" зон запрещена.

В список "красных зон" попали три региона: по одному в Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях. "Оранжевыми" зонами комиссия определила десять регионов: 2 – в Волынской, 4 – во Львовской, 2 – в Ивано-Франковской и 2 – в Тернопольской областях. Таким образом, во всех этих регионах работа детских лагерей запрещена.

Во всех остальных регионах, обозначенных как "желтые" и "зеленые", работа детских лагерей с 1 августа разрешена.

Карта Украины с картинными зонами. Скриншот: МОЗКарта Украины с картинными зонами. Скриншот: МОЗ

В "зеленой" зоне при этом сохраняется необходимость использования масок и соблюдение остальных мер профилактики коронавирусной инфекции.

Переход между зонами будет осуществляться при превышении определенных МОЗ критериев в течении 5 дней подряд.

Таким образом, среди лагерей, которые находятся на разрешенной к работе территории, родители и их дети имеют достаточно большой выбор. Так, большинство популярных детских лагерей могут начать свою работу уже сегодня. Среди них "Чайка" в Богуславе, "Аврора" в Скадовске, "Green Park Sergeevka" в Одесской области, "Лазурная радуга" в Кирилловке, "Бригантина" в Скадовске и многие другие.

Как сообщали Українські новини, на футбольные матчи в Украине разрешили пускать зрителей.

Также стало известно, что Украина получит вакцину против коронавируса на 20% населения.

Больше новостей о: Карантин Зеленая зона коронавирус в Украине Детские лагеря

Поезда дальнего следования не будут останавливатьс...
Сегодня вступили в силу новые правила адаптивного ...
Распределять регионы по зонам в зависимости от эпи...
Подорожание коммуналки и полноценное восстановлени...
Сегодня вступили в силу новые правила адаптивного карантина
Власти Луцка отказываются останавливать общественный транспорт, несмотря на пребывание в "красной" зоне
Новости
Режим тишины на Донбассе: боевики применили гранатометы и стрелковое оружие 11:24
Офис Генпрокурора намерен требовать экстрадиции боевиков "Вагнера" и сообщил им о подозрении 11:05
Министр экономики в июне получил зарплату наравне со своими замами 11:00
Суррогатная мама. Фитнес-тренер из Винницы рассказала, почему решила помогать бездетной паре из Китая 10:30
У США на Аляске столкнулись два одномоторных самолета, среди погибших конгрессмен штата 10:23
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
С сегодняшнего дня вступают в силу новые штрафы за нарушение использования кассовых аппаратов 06:00
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
Семейный подряд: предприятие Укроборонпрома на Львовщине выбивает конкурентов из тендеров с помощью ГБР, - СМИ 13:38
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
С сегодняшнего дня вступают в силу новые штрафы за нарушение использования кассовых аппаратов 06:00
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
больше новостей
В Украине ввели новые надбавки к пенсиям: сколько будут получать пенсионеры
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok