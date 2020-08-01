Сегодня начнут работу детские лагеря. Что известно об их открытии

31 июля центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела заседание, на котором поделила области Украины на четыре карантинные зоны . С 1 августа будет разрешена работа детских лагерей, которые находятся в административных единицах с "зеленым" и "желтым" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19. Работа лагерей в регионах "оранжевой" и "красной" зон запрещена.

В список "красных зон" попали три региона: по одному в Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях. "Оранжевыми" зонами комиссия определила десять регионов: 2 – в Волынской, 4 – во Львовской, 2 – в Ивано-Франковской и 2 – в Тернопольской областях. Таким образом, во всех этих регионах работа детских лагерей запрещена.

Во всех остальных регионах, обозначенных как "желтые" и "зеленые", работа детских лагерей с 1 августа разрешена.

Карта Украины с картинными зонами. Скриншот: МОЗ

В "зеленой" зоне при этом сохраняется необходимость использования масок и соблюдение остальных мер профилактики коронавирусной инфекции.

Переход между зонами будет осуществляться при превышении определенных МОЗ критериев в течении 5 дней подряд.

Таким образом, среди лагерей, которые находятся на разрешенной к работе территории, родители и их дети имеют достаточно большой выбор. Так, большинство популярных детских лагерей могут начать свою работу уже сегодня. Среди них "Чайка" в Богуславе, "Аврора" в Скадовске, "Green Park Sergeevka" в Одесской области, "Лазурная радуга" в Кирилловке, "Бригантина" в Скадовске и многие другие.

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