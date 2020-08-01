Украину разделили на четыре зоны по эпидситуации. Какие действую ограничения в каждой из них

С 1 августа в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы Украины будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 22 июля 2020 №641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Зеленая зона предусматривает:

- пребывание в общественных местах в масках или респираторах;

- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

- кинотеатры с заполненностью на 50%;

- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается:

- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается:

- деятельность заведений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

- плановые госпитализации в больницах;

- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

- прием новых изменений в детские лагеря;

- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:

- работа общественного транспорта;

- посещение учебных заведений;

- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.





Адаптивный карантин. Инфографика: Минздрав



Как сообщали Українські Новини, Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области отнесли в "красную" зону по эпидопасности.



Кроме того, с 1 августа Киев оказался в "зеленой".