Украину разделили на четыре зоны по эпидситуации. Какие действую ограничения в каждой из них

С 1 августа в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы Украины будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 22 июля 2020 №641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2". Зеленая зона предусматривает: - пребывание в общественных местах в масках или респираторах; - проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров; - кинотеатры с заполненностью на 50%; - перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест. Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается: - посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается: - деятельность заведений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; - деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; - плановые госпитализации в больницах; - спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; - прием новых изменений в детские лагеря; - ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек. Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается: - работа общественного транспорта; - посещение учебных заведений; - деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. Адаптивный карантин. Инфографика: Минздрав Как сообщали Українські Новини, Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области отнесли в "красную" зону по эпидопасности. Кроме того, с 1 августа Киев оказался в "зеленой".