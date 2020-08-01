Сезон ягод в разгаре. Супрун рассказала, как правильно есть ягоды

Вслед за появлением на рынках и в супермаркетах арбузов , в продаже появились также и сезонные ягоды. Об этом, а также о том, в чем польза ягод, как их лучше употреблять и замораживать, написала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что ягоды это функциональная еда, то есть та, которая помогает снизить риск некоторых заболеваний, либо облегчить протекание болезней. Ягоды имеют антиоксидантные, противовоспалительные, противомикробные, а также нейро- и кардиозащитные свойства.

В качестве примеров Супрун привела некоторые из ягод, которые сейчас можно приобрести в Украине. Так, черная смородина, по ее словам, богата витамином С. В 100 граммах этих ягод содержится столько же витамина С, сколько и в двух лимонах. Черная смородина также содержит в себе большое количество других полезных витаминов и гамма-линоленовую кислоту, которая помогает при воспалении суставов. Кроме того, черная смородина содержит некоторые вещества, которые входят в состав лекарств от депрессии. Она успокаивает и повышает настроение.

Черника, по словам Супрун, полезна людям с диабетом второго типа. Также она содержит антоцианы, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Употребление черники способствует росту нейронов, улучшает память и координацию.

Вишня богата витаминами и минералами. Также содержащиеся в ней вещества замедляют процессы старения, уменьшают вероятность появления хронических заболеваний. Вишня улучшает сон, потому ее лучше есть ближе к вечеру.

Шелковица содержит много железа, калия и витаминов С, К и Е. Эта ягода полезна для профилактики заболеваний сосудов. Правда, чтобы ощутить эффект, Супрун утверждает, что шелковицу необходимо есть около 6 недель по 45 грамм в день.

Малина является источником витаминов, которые очень полезны для профилактики простуд. Вещества, содержащиеся в малине, повышают иммунитет и на 15% снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Для того, чтобы употреблять ягоды с наибольшей пользой, Супрун советует: есть ягоды каждый день (взрослым – около 300-400 грамм), покупать или собирать ягоды утром, а сохранять в холодильнике, есть ягоды вместе со шкуркой, после употребления полоскать рот водой, чтобы смыть кислоту, которая портит эмаль зубов.

Перед употреблением ягод Супрун рекомендует замачивать их в растворе соды (2 чайные ложки на литр воды) для уменьшения содержания пестицидов, которыми иногда обрабатывают ягоды. Мыть ягоды проточной водой перед употреблением обязательно.

Супрун также советует замораживать ягоды, которые в таком состоянии сохраняют примерно три четверти биоактивных соединений. Варенье, по словам Супрун, не лучший способ приготовления ягод и фруктов. Длительная термическая обработка уменьшает количество витаминов, а, кроме этого, варенье, зачастую, содержит до 50% сахара. Более полезным будет употребление свежих ягод, заморозка, либо приготовление морса.

Как сообщали Українські новини, виноград замедляет старение и способствует лечению астмы.

Также под Чернобылем поймали людей с радиоактивными ягодами и грибами.