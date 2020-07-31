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31 июля 2020, пятница, 15:02 54
Экономика 2020-07-31T15:03:06+03:00
Українські Новини
За пол года "Укрнефть" получила 2,6 млрд гривен убытков

За пол года "Укрнефть" получила 2,6 млрд гривен убытков

Григорий Яковенко
Доход, Укрнефть, Убыток

В январе-июне 2020 года крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнефть" получила убыток в размере 2,595 млрд гривен (за аналогичный период 2019 года компания получила 18,2 млн гривен чистой прибыли).

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.

Отмечается, что за 6 месяцев "Укрнефть" сократила чистый доход на 28,2%, или на 3,909 млрд гривен до 9,972 млрд гривен.

Также за аналогичный период компания сократила валовую прибыль в 3,8 раза, или на 5,403 млрд гривен до 1,963 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 "Укрнефть получила убыток более 4 млрд гривен.

Также "Укрнефть" опровергает обвинения в продаже нефти по заниженной вдвое цене.

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