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31 июля 2020, пятница, 21:00 348
Общество 2020-07-31T21:00:01+03:00
Українські Новини
Придет похолодание и дожди с грозами. Прогноз синоптиков на первый день августа

Придет похолодание и дожди с грозами. Прогноз синоптиков на первый день августа

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

1 августа в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы, в Закарпатье без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +18…+26 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +18…+25 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Винницкой области днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +19…+27 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременные умеренные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, в Донецкой области +14…+19 градусов, днем +20…+27 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременные умеренные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+30 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью кратковременные умеренные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.

31 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+27 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, 31 июля в Украине местами ожидается резкое ухудшение погодных условий со шквальным ветром и грозами.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

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