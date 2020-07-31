Придет похолодание и дожди с грозами. Прогноз синоптиков на первый день августа

1 августа в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы, в Закарпатье без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +18…+26 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +11…+16 градусов. В Моршине ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса. В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +18…+25 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Винницкой области днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +19…+27 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременные умеренные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, в Донецкой области +14…+19 градусов, днем +20…+27 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременные умеренные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+30 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, ночью кратковременные умеренные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов. В Ялте ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов. 31 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+27 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса. Как сообщали Українські Новини, 31 июля в Украине местами ожидается резкое ухудшение погодных условий со шквальным ветром и грозами. Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.