Град, шквалы и грозы. Спасатели предупредили об опасной погоде перед выходными

Сегодня, 31 июля, в Украине местами ожидается резкое ухудшение погодных условий со шквальным ветром и грозами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что в южной части и восточных областях ожидаются грозы с градом и усилением ветра до 20 м/с.

"По данным УкрГидрометцентра 31 июля в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 31 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса. На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+31 градус.

Также синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.