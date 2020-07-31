Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 797-IX "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве" о введении электронной формы исполнительного документа", который Верховная Рада приняла 15 июля 2020 года", - сказано в нем.

Согласно закону, ч. 3 ст. 4 закона "Об исполнительном производстве" дополняется вторым абзацем.

Согласно этой норме, исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа в соответствии с законами "Об электронных документах и ​​электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах".

Порядок предъявления к исполнению таких исполнительных документов определяет Министерство юстиции.

Отмечается, что реализация норм документа обеспечит дальнейшую цифровую трансформацию государства, переход органов государственной власти к электронной форме документооборота.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, 15 июля Верховная Рада ввела электронную форму исполнительного документа.

За принятие законопроекта №3707 за основу проголосовали 339 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 321.

Ранее Рада разрешила использовать бумажные документы во время перехода к электронному документообороту.