подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 июля 2020, пятница, 12:29 464
Президент 2020-07-31T13:00:32+03:00
Українські Новини
Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа

Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа

Елизавета Драбкина
Закон, Документы, электронный документооборот, Владимир Зеленский
Электронный документооборот Фото: srk.com.ua
Электронный документооборот Фото: srk.com.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 797-IX "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве" о введении электронной формы исполнительного документа", который Верховная Рада приняла 15 июля 2020 года", - сказано в нем.

Согласно закону, ч. 3 ст. 4 закона "Об исполнительном производстве" дополняется вторым абзацем.

Согласно этой норме, исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа в соответствии с законами "Об электронных документах и ​​электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах".

Порядок предъявления к исполнению таких исполнительных документов определяет Министерство юстиции.

Отмечается, что реализация норм документа обеспечит дальнейшую цифровую трансформацию государства, переход органов государственной власти к электронной форме документооборота.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, 15 июля Верховная Рада ввела электронную форму исполнительного документа.

За принятие законопроекта №3707 за основу проголосовали 339 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 321.

Ранее Рада разрешила использовать бумажные документы во время перехода к электронному документообороту.

Больше новостей о: Закон Документы электронный документооборот Владимир Зеленский

Комитет рекомендует Раде принять закон о медиа нес...
Команда Рябошапки уничтожила документы по переатте...
Рада ввела электронную форму исполнительного докум...
Зеленский одобрил выделение 10 млрд гривен из госб...
Уволен еще один замглавы НБУ Холод
После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать
Новости
Во Львове закрыли два детсада из-за заболеваемости коронавирусом воспитателей 13:07
После рекордной заболеваемости в Киеве количество новых случаев упало почти вдвое 13:00
Без масок на уроках, но с температурным скринингом персонала. Минздрав утвердил рекомендации для работы учебных заведений в карантин 12:53
ГБР закрыло дело о возможном "разжигании межрелигиозной вражды" Порошенко 12:31
В Киевской области растет заболеваемость коронавирусом. Всего 3,7 тыс. инфицированных 12:30
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
больше новостей
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
больше новостей
Украина получит вакцину против коронавируса на 20% населения, - Ляшко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok