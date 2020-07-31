Перед выходными в Киеве снова образовались пробки и тянучки: где самые загруженные дороги

В Киеве, сегодня в полдень перед выходными, на дорогах снова образовались пробки и тянучки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Согласно данным Google Maps, пробки охватили центр Киева. Движение затруднено на бульваре Тараса Шевченка, улице Сечевых Стрельцов, а также на Набережном шоссе.

Пробки в Киеве 31 июля. Карта: Google Maps

Также образовалась тянучка на улице Большой Васильковской, проспекте Валерия Лобановского с задержкой движения в 7 и 5 минут соответственно.

Пробки в Киеве на улице Большой Васильковской. Карта: Google Maps

Тянучки образовались на Голосеевском проспекте и на выезде из Киева – на Большой окружной дороги.

Пробки в Киеве в полдень. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, согласно данным всемирно известной компании, которая исследует дорожный трафик, TomTom, Киев обогнал 20-миллионный Мехико в рейтинге транспортных пробок и переместился с 13 на 12 место.

Также из-за пробок в столице в 2019 году среднестатистический водитель провел в транспортных пробках 227 часов, это равняется 9 дням и 11 часам бесцельно проведенной жизни.