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31 июля 2020, пятница, 12:06 1752
Транспорт 2020-07-31T13:00:02+03:00
Українські Новини
Перед выходными в Киеве снова образовались пробки и тянучки: где самые загруженные дороги

Перед выходными в Киеве снова образовались пробки и тянучки: где самые загруженные дороги

Ирина Николенко
Киев, Дороги, Пробки в Киеве, Карта пробок, Пробки в столице
Пробки в Киеве 31 июля. Фото: Pixabay
Пробки в Киеве 31 июля. Фото: Pixabay

В Киеве, сегодня в полдень перед выходными, на дорогах снова образовались пробки и тянучки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Согласно данным Google Maps, пробки охватили центр Киева. Движение затруднено на бульваре Тараса Шевченка, улице Сечевых Стрельцов, а также на Набережном шоссе.

Пробки в Киеве 31 июля. Карта: Google MapsПробки в Киеве 31 июля. Карта: Google Maps

Также образовалась тянучка на улице Большой Васильковской, проспекте Валерия Лобановского с задержкой движения в 7 и 5 минут соответственно.

Пробки в Киеве на улице Большой Васильковской. Карта: Google MapsПробки в Киеве на улице Большой Васильковской. Карта: Google Maps

Тянучки образовались на Голосеевском проспекте и на выезде из Киева – на Большой окружной дороги.

Пробки в Киеве в полдень. Карта: Google MapsПробки в Киеве в полдень. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, согласно данным всемирно известной компании, которая исследует дорожный трафик, TomTom, Киев обогнал 20-миллионный Мехико в рейтинге транспортных пробок и переместился с 13 на 12 место.

Также из-за пробок в столице в 2019 году среднестатистический водитель провел в транспортных пробках 227 часов, это равняется 9 дням и 11 часам бесцельно проведенной жизни.

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