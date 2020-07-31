С августа бизнес начинает использовать программные РРО и вступают в силу новые штрафы за нарушения с РРО

С 1 августа бизнес начинает использовать программные регистраторы расчетных операций и вступают в силу новые штрафы за нарушения при использовании регистраторов расчетных операций (РРО, кассовые аппараты).

Об этом говорится в сообщении Налоговой службы, передают Українські Новини.

20 сентября 2019 Рада ввела программные РРО и упростила процедуру их регистрации.

В первом полугодии Министерство финансов создало платформу для презентации прототипов бесплатного фискального приложения программных регистраторов расчетных операций (РРО).

Тестовая версия бесплатного фискального приложения регистраторов расчетных операций (РРО) доступна для всех субъектов хозяйствования с 15 июля.

Тестирование бесплатного программного РРО проходило до 31 июля 2020.

Законами №128-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и другие законы Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (с изменениями) и № 129-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (с изменениями) вводится ряд новаций, в частности, в сфере применения регистраторов расчетных операций.

Так, за неприменение РРО или программных РРО, применение их с нарушением установленных требований законодательством предусматриваются штрафные (финансовые) санкции.

Введение новых размеров штрафов планировалось с 19.04.2020, но Законом № 533-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" сроки применения штрафных санкций были перенесены.

Штраф в размере 10% (за первое нарушение) и 50% (за каждое следующее нарушение) стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) будет применяться с 1 августа.

С 1 января 2021 года размер штрафа составит 100% и 150% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) за первое и последующее нарушение соответственно.

Кроме того, с августа бизнес сможет вместо традиционных кассовых аппаратов использовать программные кассовые аппараты (программные РРО).

То есть программные РРО станут лишь альтернативой классическим РРО, а все субъекты хозяйствования, которых закон обязывает проводить расчетные операции за товары и услуги с применением регистраторов расчетных операций, с 1 августа могут по собственному желанию перейти к применению программных РРО.

1 января 2021 будет расширен перечень видов деятельности, для которых станет обязательным использование РРО (традиционных или программных): РРО будут использовать предприниматели, которые продают ювелирные изделия, старые товары в магазинах, лекарства и медицинские изделия, оказывают платные услуги в сфере здравоохранения, реализуют сложные бытовые приборы, подлежащие гарантийному ремонту, а также те, что работают как гостиницы, рестораны, кафе, турагентства и туроператоры, продают детали для авто.

С 1 апреля 2021 применение РРО станет обязательным для физлиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй, третьей и четвертой групп независимо от видов деятельности.

Не нужно будет использовать РРО плательщикам единого налога первой группы и физическим лицам, которые продают на рынке собственные подержанные вещи или продукты собственного подсобного хозяйства.

Как сообщали Українські Новини, с августа Нациоанльный банк упростил выдачу наличных денег из касс предприятий торговли.

Также в апреле этого года закрылись 13,3 тысячи физических лиц-предпринимателей, а в аналогичный период прошлого года – 16,3 тыс. ФЛП.