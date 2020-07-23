Терроризировали предпринимателей под видом СБУ: в Харькове разоблачили преступную группировку

СБУ разоблачила преступную группировку в Харькове, вымогавшую у предпринимателя 1,6 млн гривен и €40 тыс.

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку в Харькове, которая вымогала у предпринимателя 1,6 млн гривен и 40 тыс. евро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове организатора и участников преступной группировки, которые, угрожая физической расправой, требовали деньги с предпринимателей, в частности, 1,6 млн гривен и 40 тыс. евро от представителя местного бизнеса", - говорится в нем.

По предварительным данным следствия, деньги у коммерсанта вымогали участники межрегиональной банды, организованной жителем областного центра.

Указанные суммы потерпевший должен был перевести на банковский счет одного из фигурантов.

В случае отказа злоумышленники угрожали насилием и физической расправой.

СБУ Фото: ssu.gov.ua

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и Киеве 5 обысков по месту работы и жительства злоумышленников.

Сейчас решается вопрос о сообщение организатору и двум участникам группировки, которые являются представителями криминальных кругов столицы, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщали Українськi Новини, 14 июля сотрудники СБУ задержали Дмитрия Штанько, записавшего резонансное видео с братом главы Офиса Президента Андрея Ермака Денисом, по подозрению в вымогательстве.

Тем временем, СБУ провела массовые обыски в рамках дела о доведении до банкротства "Днепровского облавтодора".