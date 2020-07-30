В Киеве и на Западе похолодает, местами придут дожди. Прогноз погоды на 31 июля

31 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Черновицкой области местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +20…+27 градусов, в Ривненской области +19…+24 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +7…+12 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+28 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях +25…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +26…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.

30 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+25 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2020 года украинцев ждет 11 выходных дней, среди которых будет и праздничный день отдыха в честь Дня независимости.

Также в Украину идет аномальная жара.