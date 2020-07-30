В Интернет-ассоциации рассказали, с какой проблемой могут столкнуться юрлица, если ввести официальный e-mail

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) выступает против введения официальных электронных адресов юридических лиц при отсутствии системы контроля получения сообщений юрлицами.

Об этом Українським Новинам сообщил член правления ассоциации Максим Тульев.

"Хотелось бы, чтобы введение электронных адресов не состоялось никогда. Объясню почему. Есть один критерий, который никто не может контролировать. Согласно инициативе о введении официальных электронных адресов, отправленное письмо уже считается официально врученными. А получил ты или не получил – роли не играет. Вот здесь и возникает большое количество недоразумений", - сообщил Тульев.

Также он отметил, что внедрение официальных электронных адресов в Украине возможно при условии рационального подхода к реализации этой инициативы.

По словам Тульева, для этого необходимо создать государственный портал для отправки сообщений.

"Если рассылка будет проводиться при помощи госпортала, то вполне реально ввести официальные электронные адреса. Такой опыт уже имеет Чехия, к примеру. Там есть специальные порталы, где можно отправить сообщение тому или иному юрлицу. Главное условие создания портала, чтобы к адресу не добавляли платные сервисы. Ведь может получится так, что получаешь электронный адрес и сверху доплачиваешь 100 долларов за дополнительные сервисы", - сообщил Тульев.

Стоимость реализации такого проекта Тульев оценивает в не более чем 100 тыс. долларов.

Как сообщали Українські Новини, 29 июля 18 депутатов Рады предложили парламенту автоматически присваивать юридическим лицам официальный электронный адрес при госрегистрации.

Согласно инициативе, письмо (сообщение) юрлицу считается надлежащим образом направленным и врученным, если такое письмо отправлено на его официальный электронный адрес и есть электронное подтверждение о дате и времени его направления, также эти письма не требуют дополнительного документального подтверждения их вручения.

Ранее в соцсетях раскритиковали идею Минцифры об официальной электронной почте.