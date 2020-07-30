В Киеве протестовали против закрытия рынка на Троещине и перекрыли проспект Маяковского

После того, как в столице жертвы незавершенного строительства перерывали мост, на Троещине активисты перекрыли проспект Маяковского, протестуя против закрытия рынка "Фестивальный".

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"Проспект Маяковского перекрыт. Бастуют. Добрались к рынку "Фестивальному", закрывают. Весь проспект перекрыт. Разворот через двойную сплошную здесь и сейчас — норма", — говорится в сообщении.

Из-за протеста на проспекте образовалась большая пробка. Задерживался общественный транспорт.

В "Киевпастрансе" предупредили, что общественный транспорт курсирует с отклонением от графика. С задержками работали троллейбусы №№ 50, 50к, 30, 31, 41 и автобус №114.

После того, как на место пришли правоохранители, митингующие разошлись.

Как сообщали Українські Новини,в Киеве местные жители подрались с полицейскими, протестуя против строительства моста на Троещину.

22 июля, в Киеве под зданием Министерства внутренних дел Украины прошла акция протеста. Ее участники требовали у МВД обратить внимание на возможную противоправную деятельность гражданина РФ Александра Щипцова, который, по данным организаторов митинга, может быть причастен к созданию на территории Украины организованной преступной группировки, занимающейся, в частности, торговлей наркотическими веществами.