подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Смена главы украинской делегации в ТКГ не заменит политических решений, — Бойко
30 июля 2020, четверг, 19:03 101
Политика 2020-07-30T20:00:02+03:00
Українські Новини
Смена главы украинской делегации в ТКГ не заменит политических решений, — Бойко

Смена главы украинской делегации в ТКГ не заменит политических решений, — Бойко

Валерия Драгомирова
Леонид Кравчук, ТКГ, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Назначение Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ не заменит политических решений. Об этом заявил в комментарии журналистам сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, передает пресс-служба партии. 

"После достижения перемирия все ждали, какими будут следующие шаги власти. Надеялись, что Президент выступит с законодательными инициативами, которые нужны для политического урегулирования вооруженного конфликта на востоке. Также ожидали серьезных кадровых перестановок в группе переговорщиков. Вместо одиозных персонажей, делающих громкие провокационные заявления, должны были прийти ответственные люди с конструктивной позицией", - отметил политик.

По словам Бойко, этого не произошло. 

"Мы увидели указы о военных администрациях. Отказ от проведения выборов в областные советы Донецкой и Луганской областей. Разговоры о необходимости и вовсе отменить выборы в местные советы вдоль всей линии разграничения. Все чиновники, которые стремятся завести переговорный процесс в тупик, остались на своих местах", - считает нардеп. 

Он подчеркнул, что смена руководства ТКГ не сможет прикрыть отсутствие практических действий.

"Для мира сейчас нужны не громкие имена, а реальные шаги и политические решения. Это и внесение в повестку дня работы парламента законов, предусмотренных Минскими соглашениями и договоренностями лидеров государств Нормандской четверки. И прямой диалог с Донецком и Луганском, последовательное согласование и принятие политических решений – это путь от перемирия к миру", - резюмировал Бойко. 

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля Кучма решил прекратить работу в ТКГ.

Больше новостей о: Леонид Кравчук ТКГ ОПЗЖ

С 1 августа отменяют самоизоляцию для украинцев, которые возвращаются из ОРДЛО
Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ
Новости
Нацсовет лишил лицензии телеканал "КРТ", после того как Нацкорпус напал на его журналистов 19:56
Полиция инсценировала убийство, чтобы предотвратить покушение на криминального авторитета 19:43
Карантин не закончился. Шмыгаль заявил, что пока не вернет многотысячные зарплаты чиновникам 19:38
За ложные сообщения о минировании в Кабмине хотят не только лишать свободы, а и отбирать имущество 19:30
От легализации игорного бизнеса выиграют все, но не сейчас, — Гаврилечко 19:06
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
больше новостей
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013 20:52
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Задержание боевиков. Фото: СБУ
Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета: СБУ раскрыла масштабную аферу 22:48
больше новостей
Кабмин отменил для туристов самоизоляцию, если у них есть тесты на COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok