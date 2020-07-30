Смена главы украинской делегации в ТКГ не заменит политических решений, — Бойко

Назначение Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ не заменит политических решений. Об этом заявил в комментарии журналистам сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, передает пресс-служба партии.

"После достижения перемирия все ждали, какими будут следующие шаги власти. Надеялись, что Президент выступит с законодательными инициативами, которые нужны для политического урегулирования вооруженного конфликта на востоке. Также ожидали серьезных кадровых перестановок в группе переговорщиков. Вместо одиозных персонажей, делающих громкие провокационные заявления, должны были прийти ответственные люди с конструктивной позицией", - отметил политик.

По словам Бойко, этого не произошло.

"Мы увидели указы о военных администрациях. Отказ от проведения выборов в областные советы Донецкой и Луганской областей. Разговоры о необходимости и вовсе отменить выборы в местные советы вдоль всей линии разграничения. Все чиновники, которые стремятся завести переговорный процесс в тупик, остались на своих местах", - считает нардеп.

Он подчеркнул, что смена руководства ТКГ не сможет прикрыть отсутствие практических действий.

"Для мира сейчас нужны не громкие имена, а реальные шаги и политические решения. Это и внесение в повестку дня работы парламента законов, предусмотренных Минскими соглашениями и договоренностями лидеров государств Нормандской четверки. И прямой диалог с Донецком и Луганском, последовательное согласование и принятие политических решений – это путь от перемирия к миру", - резюмировал Бойко.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля Кучма решил прекратить работу в ТКГ.