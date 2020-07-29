Тест на коронавирус можно сдать прямо в аэропорту: сколько это стоит и когда будет результат

В то время, как в Минздраве объяснили, что делать украинцам при возвращении из "красных зон", клиника VERDE Medical Clinic начала ПЦР-тестирование пассажиров на коронавирус в Международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского. Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини. "Анализы забирают сотрудники клиники VERDE Medical Clinic. Исследование преимущественно проходят пассажиры, прилетевшие из стран "красной зоны", но тест может пройти любой пассажир", - сказано в нем. Тестирование осуществляется в общедоступной зоне, возле медпункта на первом этаже терминала А. В пункте тестирования медработник берет мазок из горла и носа, после чего материал направляется на исследование в лабораторию Института микробиологических исследований IMD, результат исследования придет на е-мейл пассажира в течение 24 часов. Также результаты тестов лаборатория отправляет в Центр общественного здоровья. При наличии отрицательного результата с мобильного приложения "Дій вдома" пассажиру направляется уведомление о снятии с резервации и прекращении действия 14-дневного контроля самоизоляции. Стоимость услуги составляет 1 700 гривен. Как сообщали Українськi Новини, ранее медицинская лаборатория СSD запустила тестирование на коронавирус в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).