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  • Шарий заявил о нападении националистов на дом главы штаба своей партии в Харькове, - СМИ
13 июля 2020, понедельник, 09:59 22
Политика 2020-07-13T09:59:01+03:00
Українські Новини
Шарий заявил о нападении националистов на дом главы штаба своей партии в Харькове, - СМИ

Шарий заявил о нападении националистов на дом главы штаба своей партии в Харькове, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Нападение, Шарий, Нацкорпус, Партия Шария, Роженко
В Харькове произошла стычка
В Харькове произошла стычка "Нацкорпуса" со сторонниками Шария. Фото:24tv.ua

Анатолий Шарий и его партия продолжают оставаться ньюзмейкерами в отечественном информационном пространстве. Так, на минувшей неделе репортеры сообщили, что блогер и новоявленный политик живет в вилле на "золотом побережье" (Коста-Дорадо) в Испании неподалеку от Барселоны. Стоимость дома точно неизвестна, однако похожая недвижимость в этом районе стоит около 1 млн евро.

Теперь появилась новость о том, что в Шевченковском районе Харькова произошло столкновение сторонников "Партии Шария" и участников "Национального корпуса". В результате двое мужчин оказались в больнице, сообщил портал strana.ua.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции Харьковской области.

12 июля в 15:52 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о конфликте между двумя группами людей по улице Аральской. На место происшествия выехала следственно-оперативная бригада и руководители отдела полиции. Там полицейские обнаружили разрисованный забор домовладения и двух пострадавших мужчин 22 и 32 лет. С телесными повреждениями последних доставили в больницу.

Шевченковский отдел полиции открыл уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются.

В Telegram-канале радикалов "ОпустиВату" был опубликован короткий ролик с кадрами потасовки, на которых видно как радикалы красят забор дома и затем гонятся за людьми. Канал также сообщает, что стычка произошла у дома семьи бывшего нардепа от "Партии регионов" Владимира Кацубы (националисты считают эту семьи спонсорами "Партии Шария").

Между тем Шарий в своем Telegram написал, что "Нацкорпус" "под прикрытием Национальной полиции" совершил нападение на дом главы штаба "Партии Шария" в Харькове.

"Нападение произошло с использованием огнестрельного оружия, ранены два человека Официальные представители террористической организации "Нацкорпус" взяли на себя ответственность за нападение", - заявил Анатолий Шарий.

Он напомнил о жестоком избиении Никиты Роженко, в котором он также обвиняет "Нацкорпус", и заявил, что с тех пор ни одного задержания полиция не произвела.

"Все нападения курируются Офисом Президента, вот уже с месяц террористическая организация Нацкорпус - личная гвардия Зеленского. Несмотря на открытый терроризм, угрозы, попытки убийства и нападения, СБУ и МВД не задерживают руководство террористической организации", - написал лидер "Партии Шария".

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