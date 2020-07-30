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30 июля 2020, четверг, 15:06 693
Lifestyle 2020-07-30T15:28:23+03:00
Українські Новини
День траура у евреев: традиции, правила и запреты 9 Ава

День траура у евреев: традиции, правила и запреты 9 Ава

Олексій Козаченко
Евреи, Пост, Стена Плача, 9 Ава
Стена Плача. Фото: toldot.ru
Стена Плача. Фото: toldot.ru

Вечером 29 июля у евреев всей планеты начался 9 Ава - День траура, одно из крупнейших событий поста. В разные годы в этот день с еврейским народом происходили трагические события. В 3338 (587 г.до.н.э) году еврейского календаря в этот день был разрушен Первый Храм, а ровно через 490 лет, в 3828- и Второй Храм. Об этом сообщает Еврейская община Киева. 

9 Ава евреи придерживаются строгого поста, который длится 25 часов. В это время они воздерживаются от пищи и любых удовольствий, включая телесные, недопустимым считается здороваться, радоваться и улыбаться. От поста освобождаются дети, кормящие матери и болеющие евреи.

Существует целый ряд запретов и ограничений, которые должны соблюдать религиозные евреи, сообщает:

  • носить кожаную обувь;
  • до 13:04 сидеть на стульях, выше 30 см;
  • мыться (можно мочить только пальцы);
  • намазывать что-то на тело (крем, масло);
  • вступать в интимную близость;
  • здороваться и прощаться;
  • учить Тору (можно изучать главы о разрушении Первого и Второго Храмов);
  • есть мясо и пить вино до обеда пятницы, 31 июля.  

Традиции 9 Ава:

Также в это день принято посещать Стену Плача для молитвы. В 2020 году из-за карантина молитвы будут проводиться с ограничениями: допускать к Стене Плача верующих будут допускать группами по 20 персон, но не более 1000 человек вдоль всей стены

Когда заканчивается пост 9 Ава: 

Пост 9 Ава заканчивается с выходом на небо первых звезд и заходом солнца.

Иерусалимский храм - главный центр еврейской религиозной жизни, располагался на месте современного Храмовой горы. Известная Стена плача является остатками стены Второго Храма, разрушенного римлянами в ходе Первой Иудейской войны.

Как сообщали Українські Новини, Израиль попросил паломников не ехать в Умань на Песах. 

Кроме того, в Украине открыли первый памятник жертвам еврейских погромов.

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