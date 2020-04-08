Израиль попросил паломников не ехать в Умань на Песах

Хасидов попросили воздержаться от паломничества в Умань на Песах и остаться дома из-за пандемии. Об этом сообщили посол Израиля в Украине Йоэль Лион и мэр Умани Александр Цебрий в среду, 8 апреля.

Заявление также подписали главный раввин Украины Моше Азман и главный раввин Умани Яков Джанта.

"Тора предписывает нам оставаться подальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах", - сказано в обращении.

Подписанты также призвали хасидов соблюдать все карантинные мероприятия. В обращении также предупредили паломников о штрафах за нарушение карантина.

Как сообщали Українські Новини, со вторника, 7 апреля, премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху объявил о еще более строгих мерах для карантина. Это значит, что у себя на родине иудеи будут праздновать Песах в строгих карантинных ограничениях.

Несмотря на карантин, евреи в Израиле или в Украине могут приготовить мацу дома и праздновать Песах дома.