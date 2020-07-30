подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
30.07.2020 12:00 Круглый стол: "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период"

30 июля 2020, четверг, 11:51 183
Происшествия 2020-07-30T12:15:01+03:00
Українські Новини
"Скорая" насмерть сбила женщину под Харьковом

"Скорая" насмерть сбила женщину под Харьковом

Надежда Комендантова
ДТП, Скорая, смертельное ДТП, ДТП со скорой помощью
Смертельное ДТП под Харьковом.
Смертельное ДТП под Харьковом.

Автомобиль скорой медицинской помощи наехал на женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП 43-летняя гражданка погибла.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

Трагедия произошла в селе Циркуны (Харьковщина) около 21:40 28 июля.

За рулем "скорой" находился 60-летний водитель. Авто двигалось с включенными проблесковыми маячками. Женщина в это время пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.

Сейчас открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

"Полицейские изъяли видеозапись с видеорегистратора, который будет осмотрен и приобщен к материалам уголовного производства. После проведения экспертных исследований будет определен механизм аварии", – сообщили в отделе коммуникации.

Напомним, 10 апреля, в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи погибли три человека, еще четверо госпитализированы.

Ранее 3 члена экипажа "скорой помощи" были госпитализированы из-за ДТП во Львове.

Больше новостей о: ДТП Скорая смертельное ДТП ДТП со скорой помощью

В Харькове скорая попала в ДТП. Три человека поги...
В Киеве уснувший водитель устроил ДТП. Пострадали ...
На трассе под Киевом столкнулись автобус, грузовик...
В каких случаях медики не приедут. Минздрав подели...
В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1197 инфицированных за сутки
Подорожание коммуналки и полноценное восстановление ж/д сообщения. Что изменится в августе для украинцев
Новости
Взрыв на "Шулявке" и минирование на "Минской". Суд арестовал подозреваемых 11:58
Бразилия открывает границы для туристов 11:56
"Скорая" насмерть сбила женщину под Харьковом 11:51
Под Киевом в Обуховском районе снова горели торфяники 11:37
Задержанных боевиков "Вагнера" обвиняют в подготовке терактов и разыскивает еще 200 боевиков 11:34
больше новостей
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Одиноким пенсионерам старше 80 лет назначили ежемесячное пособие 17:45
Украинская телеведущая в месяц получает больше, чем 2 годовые зарплаты президента США 19:00
Возможен доллар по 28,5 и выше. Эксперты рассказали, что ждать от курса в ближайшее время 06:03
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
больше новостей
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013 20:52
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Против и. о. директора ГБР Соколова открыли дело о возможной коррупции 18:48 Документ
Задержание боевиков. Фото: СБУ
Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета: СБУ раскрыла масштабную аферу 22:48
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
больше новостей
Режим прекращения огня на Донбассе. Боевики продолжают устраивать единичные провокации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok