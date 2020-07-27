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27 июля 2020, понедельник, 12:18 627
Жизнь 2020-07-27T12:39:30+03:00
Українські Новини
В Белгород-Днестровской крепости найдена стеклянная бутылка с жидкостью времен Османской империи

В Белгород-Днестровской крепости найдена стеклянная бутылка с жидкостью времен Османской империи

Елизавета Кесельман
Археологи, Османская империя, Раскопки, Белгород-Днестровский, археологическая находка

После того, как в Египте нашли мумии подданных царицы Клеопатры, в Белгород-Днестровской крепости, где на данный момент проводится археологическая экспедиция, обнаружена стеклянная бутылка в целом и невредимом состоянии, со времен XVIII-го века Османской империи. Об этом сообщает КП.юа

Как написал главный консультант экспедиции доктор исторических наук Андрей Красножон на своей странице в Facebook, внутри бутылки находится прозрачная жидкость.

"Целый предмет, найденный на раскопках - всегда приятно. А если он еще и стеклянный - приятно втройне. Бутылка извлечена без повреждений (студенты молодцы). Османская империя, 18 век",- написал историк.

Историк также добавил, что бутылка произведена не позднее 1798 года и не исключил, что это – импорт из Европы.

В Белгород-Днестровской области найдена стеклянная бутылка 200-летней давности. Фото: facebook Андрей КрасножонВ Белгород-Днестровской области найдена стеклянная бутылка 200-летней давности. Фото: facebook Андрей Красножон

Ранее он сообщал, что во время раскопок также были найдены бронзовый ключ, турецкий кинжал и пушечное ядро XVIII века. Кроме того, в первые дни работ ученые вскрыли фрагмент средневекового турецкого помещения, примыкающего к южной стене крепости.

Археологам также удалось обнаружить 300-летний тумар (оберег — свернутый в треугольник листочек бумаги со строчками из Корана).

Как сообщали Українські Новини, ранее в одном из молодых городов Израиля обнаружили древнейший мегаполис, похожий на древний Нью-Йорк. 

Кроме того, египетские археологи обнаружили гробницу, в которой 4,4 тысячи лет назад была похоронена жрица.

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