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30 июля 2020, четверг, 09:07 737
Мир 2020-07-30T11:00:03+03:00
Українські Новини
Азербайджан запретил сообщать о смертях журналистов и врачей от COVID-19

Азербайджан запретил сообщать о смертях журналистов и врачей от COVID-19

Елизавета Кесельман
СМИ, Врачи, Журналисты, Айзербаджан
Врач. Фото: Pixabay
Врач. Фото: Pixabay

Правительство Азербайджана запретило средствам массовой информации страны сообщать о случаях смерти журналистов и врачей от коронавируса. О мерах наказания пока ничего не известно. Об этом сообщает JAMnews.

Как отмечается, журналист, опубликовавший статью и оставшийся инкогнито, рассказал, что внутри редакций распространили инструкцию, согласно которой сайты, публикующие новости о смерти журналистов и врачей от коронавируса, будут наказывать.

Такое сообщение появилось на фоне информации о том, что главный редактор Общественного телевидения Азербайджана Амрах Фаганоглу умер от COVID-19.

Сначала новость об этом распространил сам телеканал, вслед за ним об этом написало много азербайджанских сайтов, но чуть позже новость удалили.

По состоянию на 30 июля в стране зафиксировали более 30 тысяч больных коронавирусом, из них 438 человек умерли.

Как сообщали Українські Новини, журналисты заявили, что Венгрия использует деньги ЕС для систематической ликвидации свободы независимых СМИ, и финансирования проправительственных СМИ. 

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