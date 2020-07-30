Азербайджан запретил сообщать о смертях журналистов и врачей от COVID-19

Правительство Азербайджана запретило средствам массовой информации страны сообщать о случаях смерти журналистов и врачей от коронавируса. О мерах наказания пока ничего не известно. Об этом сообщает JAMnews. Как отмечается, журналист, опубликовавший статью и оставшийся инкогнито, рассказал, что внутри редакций распространили инструкцию, согласно которой сайты, публикующие новости о смерти журналистов и врачей от коронавируса, будут наказывать. Такое сообщение появилось на фоне информации о том, что главный редактор Общественного телевидения Азербайджана Амрах Фаганоглу умер от COVID-19. Сначала новость об этом распространил сам телеканал, вслед за ним об этом написало много азербайджанских сайтов, но чуть позже новость удалили. По состоянию на 30 июля в стране зафиксировали более 30 тысяч больных коронавирусом, из них 438 человек умерли. Как сообщали Українські Новини, журналисты заявили, что Венгрия использует деньги ЕС для систематической ликвидации свободы независимых СМИ, и финансирования проправительственных СМИ.