Венгрия использует деньги ЕС для систематической ликвидации свободы независимых СМИ, – журналисты

Венгрия использует средства Евросоюза для финансирования проправительственных медиа и распространения антиевропейских настроений. Независимая пресса страны заявляет, что бездействие по этому поводу со стороны лидеров ЕС позволяет премьер-министру Венгрии Виктору Орбану усиливать свою авторитарную власть, и способствовать ликвидации свободы независимых СМИ. Об этом пишет сайт Европейской федерации журналистов (ЕФЖ), передает Страна.

В частности, решительной реакции Евросоюза требует венгерское новостное агентство Index, из которого уволилось около 100 сотрудников в результате политического давления. К нему присоединилась ЕФЖ, которая вчера призвала лидеров ЕС предпринять действия для восстановления плюрализма СМИ в Венгрии А сегодня ЕФЖ высказалась об особой ответственности Евросоюза за ухудшение свободы прессы в стране.

Упомянутый отчет о плюрализме медиа по Венгрии показал, что до 2014 года средства ЕС распределяло Национальное бюро развития - один из крупнейших государственных рекламодателей страны. А с 2014 года, когда Бюро было закрыто, все средства ЕС распределяются правительством Венгрии через канцелярию премьер-министра.

"Как отмечают венгерские эксперты, европейские субсидии использовались для ликвидации свободы прессы в Венгрии. Это недопустимо. Мы требуем провести расследование по поводу использования средств ЕС. Мы также призываем срочно предоставить средства, чтобы бывшие журналисты Index могли создавать новые независимые СМИ", - сказал генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес.

По словам независимых венгерских журналистов, в последние годы они неоднократно говорили о серьезных проблемах со свободой слова в интервью, расследованиях и статьях. Ситуация начала ухудшаться пять лет назад, и теперь критическое положение с СМИ очевидно для всех. Правительство Венгрии сейчас может использовать безграничные ресурсы, включая регулирование, государственную рекламу и сотни новостных агентств для распространения пропаганды. Деньги ЕС постоянно тратятся властями для финансирования проправительственных СМИ. А поскольку такие СМИ работают в Великобритании, Словении, Македонии и поддерживают хорошие отношения с новостными организациями во Франции, Германии и Италии, венгерские медиа несут угрозу плюрализму СМИ во всей Европе, полагают независимые журналисты страны.

В связи с этой угрозой ЕФЖ требует немедленной политической реакции со стороны европейских политических лидеров. В организации ожидают ответов от глав Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и Европейского совета Шарля Мишеля.

Как сообщали Українські Новини, в Совете Европы назначение членов Нацсовета по телевидению назвали политизированным.

Кроме того, одесские журналисты сравнили законопроект "О медиа" с "Майн кампф" Гитлера.