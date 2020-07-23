Одесские журналисты сравнили законопроект "О медиа" с "Майн кампф" Гитлера

Законопроект "О медиа" нельзя рассматривать парламенту Украины, потому что он вызывает ассоциации с запрещенной автобиографической книгой Адольфа Гитлера "Майн кампф". Об этом заявил шеф-редактор Информационного агентства "Поряд з вами" Алексей Ярославцев во время брифинга, который состоялся 22 июля в Одессе.

"Тот самый "Майн кампф". Дело не в конкретных страницах книги, вся книга такая, которую не стоит продвигать. Так же и этот законопроект нельзя ни сейчас, ни в будущем продвигать как регулятор отношений между государством и журналистами", – отметил Ярославцев.

По мнению журналиста Леонида Штекеля, идеология законопроекта не имеет ничего общего со свободой слова.

"Главная проблема законопроекта – попытка внедрения европейских механизмов, в том числе политического или социального капитала редакции. В Украине никакого реноме редакций или журналистов не существует, но существует супербюрократическое государство. В этих условиях любое доброе дело превращается в кошмар", – считает Штекель.

Одесские журналисты обратились к народным депутатам и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отклонить рассмотрение Верховной Радой законопроекта "О медиа".

"Майн кампф" ("Моя борьба") – автобиографическая книга лидера нацистской партии Адольфа Гитлера. Первый том был опубликован в 1925 году. "Майн камф" называют настольной книгой Третьего рейха.

В Германии книга долгое время была запрещена, в 2016 году истек 70-летний срок действия авторских прав на автобиографию. По информации DW, книга была издана мюнхенским Институтом новейшей истории, она вышла с обширными критическими комментариями ученых.

В Украине автобиографию Гитлера запретила Нацкомиссия по вопросам защиты общественной морали в 2009 году.

Законопроект "О медиа" подвергся резкой критике профессионального журналистского сообщества. Более 200 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".