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29 июля 2020, среда, 20:00 480
Политика 2020-07-29T21:15:03+03:00
Українські Новини
Сотрудник ЦИК заболел коронавирусом: подать кандидатуру на выборы можно только по записи

Сотрудник ЦИК заболел коронавирусом: подать кандидатуру на выборы можно только по записи

Надежда Комендантова
ЦИК, Коронавирус, Центральная избирательная комиссия, Вспышка коронавируса, Местные выборы-2020
Центральная избирательная комиссия Фото: ОБ
Центральная избирательная комиссия Фото: ОБ

Посе вспышки коронавируса в Печерском районном суде Киева, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) усилила карантинные мероприятия из-за обнаружения коронавируса у одного из работников.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИКа, передают Українськi Новини.

"Обращаем внимание, что в связи с выявлением в Центральной избирательной комиссии случая заболевания коронавирусной болезнью мы снова усилили карантинные мероприятия. Просим граждан без необходимости не входить в админздание ЦИКа, а в случае посещения - обязательно надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в связи со случившимся председатель комиссии Олег Диденко подписал распоряжение "Об обеспечении приема Центральной избирательной комиссией представлений относительно кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий".

ЦИК назвал своей основной задачей создание безопасных условий работы комиссии и взаимодействия работников секретариата комиссии с посетителями.

Также, согласно сообщению, представления кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий принимаются с 27 июля по 5 августа включительно на втором этаже административного здания комиссии.

Чтобы минимизировать контакты между посетителями, ЦИК создал предварительную запись представителей субъектов представления кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий для подачи документов по телефону.

Как сообщали Українськi Новини, в общежитии Национального технического университета "Киевский политехнический институт" зафиксирована вспышка коронавируса.

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