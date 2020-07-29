Главный эколог Киева рассказал, какими ядами дышат киевляне

Весной столица Украины попала на первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом. Депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой дал интервью порталу Главком, в котором рассказал о том, чем дышат жители Киева, какие экологические проблемы в столице требуют оперативного решения, и как ситуацию можно исправить уже сегодня.

Яловой рассказал, что киевляне каждый день дышат диоксидом серы, диоксидом азота, формальдегидом и другими вредными веществами, основную часть которых дают выбросы автомобилей, а также промышленные предприятия – например, ТЭЦ.

Он утверждает, что Киеву необходима современная система мониторинга состояния воздуха. Решение о ее создании, после серьезных проблем с чистотой воздуха весной этого года, уже принято Киевсоветом, и в этом году начнется ее развитие. В рамках этой системы будут работать 27 стационарных постов, а также передвигающаяся станция, которую можно будет использовать поблизости от источников загрязнения воздуха для замеров.

По словам депутата, бороться с загрязнением воздуха в городе необходимо также посредством создания удобной для жителей инфраструктуры.

"Приближать инфраструктуру к месту жительства киевлян, чтобы не возникало необходимости лишний раз садиться за руль. Давать во всем приоритет пешеходам и велосипедистам, создавая для них удобное пространство. И, наконец, следует популяризировать экологически безопасный электротранспорт", – говорит Яловой.

Депутат считает, что в этом вопросе важны совместные усилия государства и города. От первого необходимы субсидии, гранты и налоговые льготы, а со стороны второго – парковки, муниципальный заказ на электробусы и трамваи, создание сети зарядных станций, отдельные полосы для общественного транспорта.

Яловой одобряет повышение штрафов за сжигание листьев гражданами, но говорит, что этого не достаточно. Именно поэтому он инициировал начало строительства комплекса по переработке органических отходов. Планируется, что комплекс будет предотвращать сжигание листьев, а также будет производить биогаз, который можно превращать в тепловую или электрическую энергию.

Также депутат заявил, что каждый житель столицы может принять участие в решении проблем с воздухом в городе. Для этого необходимо инициировать создания парков и скверов в своих микрорайонах. Сделать это можно собрав подписи жителей микрорайона, после чего обратившись к комиссии по вопросам экологической политики, которую и возглавляет Яловой.

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