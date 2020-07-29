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29 июля 2020, среда, 15:56 149
Транспорт 2020-07-29T16:45:01+03:00
Українські Новини
Стал известен список требований к качеству автогаза

Стал известен список требований к качеству автогаза

Ольга Фандорина
Сертификация, Сжиженный газ, Контроль качества, ГБО
Сжиженный газ
Сжиженный газ

Кабинет Министров утвердил перечень требований для сжиженного газа для автомобилей, который подорожал еще в начале лета. Данное решение было принято на заседании Кабмина в среду, 29 июля, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, в Украине отсутствует нормативно-правовой документ, который определяет требования к сжиженному газу для автомобильного транспорта и коммунально-бытового потребления и промышленных целей, что приводит к недобросовестной практике использования сжиженного газа, предназначенного для коммунально-бытового потребления, для заправки автомобилей.

Кроме того, национальные стандарты и кодексы устоявшейся практики применяются на добровольной основе, и с принятием данного проекта акта требования национальных стандартов к показателям качества сжиженного газа станут обязательными.

Отмечается, что данное постановление устанавливает единые требования касательно показателей качества сжиженного газа для автомобилей, а также для коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

Также постановлением вводится необходимость проведения оценки сжиженного газа, который вводится в оборот либо предоставляется на рынке Украины, а также определяется орган государственного рыночного надзора по сжиженному газу для автомобилей, коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

Как сообщали ранее Українські Новини, сопротивление изменениям на рынке сертификации ГБО вызвано стремлением вернуть прежние коррупционные схемы.

Тем времене, зимой в Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием.

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