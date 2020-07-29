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29 июля 2020, среда, 14:59 153
Общество 2020-07-29T15:15:01+03:00
Українські Новини
Киевсовет хочет запретить съемки с животными "на память"

Киевсовет хочет запретить съемки с животными "на память"

Валентин Дзюбенко
Животные, Киевсовет, защита животных, Константин Яловой
Обезьяна в клетке. Фото: Pixabay
Обезьяна в клетке. Фото: Pixabay

В июне стало известно о том, что Кабмин урегулировал порядок реализации конфискованных животных, а теперь Киевсовет принял решение о прекращении эксплуатации животных для фото и видео. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой.

Он написал, что его совместный с Вадимом Сторожуком проект решения "Об установлении ограничения предоставления фото- и видеоуслуг с использованием животных в Киеве" поддержал Киевсовет.

Отныне в столице рекомендуется прекратить эксплуатацию животных для фото- и видеоуслуг, а Национальная полиция должна усилить контроль в сфере защиты животных.

"Фотографии с животными – это поддержка насилия. Всю свою короткую жизнь они проводят на цепи, без доступа к воде и пище и без возможности естественно двигаться. Неудивительно, что такие звери не доживают до старости", – написал Яловой.

По его мнению, такое решение Киевсовета это первый шаг к цивилизованному обращению с животными в столице.

Как сообщали Українські новини, одесская полиция ловила сбежавших из зоопарка обезьян.

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